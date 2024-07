Citroën ha ufficialmente lanciato il nuovo C3 Aircross sul mercato italiano. Arrivando a presentare così un modello assolutamente rinnovato che promette di soddisfare le esigenze di una clientela sempre più variegata. Questo SUV compatto si distingue per le sue dimensioni ampliate, passando da 4,16 a 4,39 metri in lunghezza. Cosa che aumenta lo spazio interno ma consente anche di ospitare fino a 7 passeggeri. Basato sulla piattaforma Smart Car, il C3 Aircross offre una serie di motorizzazioni. Esse infatti includono opzioni benzina, mild hybrid e totalmente elettrica. Quest’ultima con un’autonomia dichiarata di 300km grazie a una batteria da 44kWh. Ogni versione offre un’esperienza di guida unica. Con emissioni di CO2 che variano a seconda della configurazione.

Citroen C3 Aircross: personalizzazione e connettività al centro dell’esperienza di guida

La Citroen C3Aircross si propone sul mercato italiano con un prezzo di partenza di €18.790 per la versione base “YOU”. Salendo fino a €31.190 per il modello più equipaggiato “MAX” con motore elettrico.

La vettura è infatti disponibile in tre livelli di allestimento. Ovvero “YOU”; “YOU Pack Plus” e “MAX” . In più offre una serie di opzioni personalizzabili per adattarsi al meglio alle preferenze individuali dei consumatori. Il livello “YOU”, ad esempio, include caratteristiche essenziali come sospensioni Citroën advanced comfort, comandi al volante, e climatizzatore manuale. Mentre il pacchetto “YOUPackPlus” aggiunge cerchi in lega da 17″, climatizzatore automatico e sistema multimediale con schermo touch da 10,25″. Quest’ultimo è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

Invece, per coloro che cercano il massimo della raffinatezza, l’allestimento “MAX” è ciò che fa per voi. In quanto esso include cerchi in lega da 17″ aragonite, fanali posteriori a LED 3D, sedili in tessuto/tep più happy tags, e una serie di sistemi di assistenza alla guida. Tra cui rilevamento angolo cieco e sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Gli acquirenti potranno poi personalizzare ulteriormente la loro Citroen scegliendo tra una varietà di colori. I quali saranno selezionati per gli esterni, tetto a contrasto. Senza contare la possibilità di configurare l’abitacolo fino a sette posti. Così da rendere il veicolo adatto a famiglie o per chi desidera un SUV versatile e moderno.