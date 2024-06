Nonostante manchi ancora parecchio alla seconda metà di settembre, il periodo in cui Apple tipicamente presenta gli iPhone di nuova generazione, ogni giorno che passa sembra svelare sempre più dettagli sul design dell’iPhone 16, aumentando le certezze e riducendo le sorprese. Le ultime informazioni arrivano dall’insider Majin Bu, che attraverso il suo account X ha pubblicato immagini di quelli che sembrerebbero essere due modelli di iPhone 16, uno “standard” o Plus e uno Pro o Pro Max, coperti dalle rispettive cover.

Le principali conferme relative ai nuovi iPhone 16

Le custodie presentano aperture corrispondenti al tasto Cattura, visibile su entrambi i modelli, sebbene rimanga poco chiara la differenza tra le due versioni. Per quanto riguarda il gruppo fotocamere posteriori, il nuovo arrangiamento prevede due elementi verticali per iPhone 16 e 16 Plus, mentre i modelli Pro mantengono la configurazione tradizionale con wide, ultra-wide e teleobiettivo posizionati in modo da formare una freccia.

Le immagini non rivelano novità sostanziali, ma offrono conferme sulle specifiche già ipotizzate. Tra queste, si prevede un aumento della RAM per i modelli non Pro, passando da 6 a 8 GB, e una fotocamera posteriore ultra wide da 48 MP sui modelli Pro. Tutti i modelli saranno dotati di un tasto Azione, che nei primi prototipi era capacitivo ma nei modelli successivi sarà fisico. Sarà inoltre presente un sistema di dissipazione del calore più efficiente, un nuovo tasto fisico per la cattura di foto e video con quattro funzionalità, e microfoni più avanzati per migliorare Siri.

Per quanto riguarda i display, si discute se i modelli non Pro adotteranno la tecnologia ProMotion a 120 Hz, anche se alcuni sostengono che resteranno a 60 Hz. Le cornici, comunque, saranno più strette. I modelli Pro avranno un nuovo fattore di forma, con display leggermente più grandi e un design più allungato. La fotocamera “Super Telefoto” con architettura a periscopio sarà presente sull’iPhone 16 Pro Max. Tale modello avrà anche un sensore Sony di dimensioni maggiorate per la wide principale.

Ulteriori dettagli emersi

Le batterie avranno capacità leggermente maggiori e saranno dotate di una nuova tecnologia anti-surriscaldamento, con 3.561mAh per l’iPhone 16, 4.006mAh per i 16Plus e 4.676mAh per i 16Pro Max. Il nuovo teleobiettivo per l’iPhone 16 Pro sarà a periscopio ma con zoom inferiore rispetto al ProMax.

Tutti i modelli avranno display OLED più luminosi ed efficienti grazie alla tecnologia micro-lenti e utilizzeranno i chip A18. I modelli Pro saranno equipaggiati con il modem Qualcomm Snapdragon X75 con supporto al Wi-Fi 7. Le varianti non Pro avranno il Qualcomm SnapdragonX70 con supporto al Wi-Fi6E. Le fotocamere posteriori dei modelli iPhone 16 e 16Plus saranno allineate in verticale, simili a quelle dell’iPhone12. L’archiviazione utilizzerà la tecnologia QLC anziché TLC per ridurre i costi senza compromettere significativamente l’affidabilità. Le fotocamere saranno dotate di un nuovo rivestimento per ridurre il lens flare e la velocità di ricarica sarà aumentata a 40W via cavo e 20W wireless.