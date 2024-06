Il produttore tech Oppo continua ad ampliare la sua serie di smartphone Oppo Reno con un nuovo dispositivo. L’azienda ha infatti da poco svelato ufficialmente il nuovo Oppo Reno 12 F, che va quindi ad affiancarsi ai precedenti Oppo Reno 12 e Oppo Reno 12 Pro. Si tratta di un dispositivo appartenente alla fascia media del mercato ed è alimentato dal soc MediaTek Dimensity 6300. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Oppo presenta ufficialmente il nuovo medio di gamma Oppo Reno 12 F

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Oppo ha da poco presentato in veste ufficiale sul mercato il nuovo Oppo Reno 12 F. Come già accennato in apertura, si tratta di un nuovo smartphone appartenente alla fascia media del mercato. Dal punto di vista prestazionale, troviamo infatti il soc MediaTek Dimensity 6300. In accoppiata, sono presenti fino a 12 GB di memoria RAM e fino a 256 GB di storage interno, ma gli utenti potranno espandere ulteriormente la memore tramite scheda microSD.

Il design è stato leggermente rinnovato. Sul retro lo smartphone dispone di un modulo fotografico di forma circolare. Al suo interno, sono presenti tre fotocamere posteriori, di cui un sensore fotografico principale da 50 MP, un sensore grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. Frontalmente, lo smartphone presenta un ampio display con un foro centrale per la fotocamera anteriore.

Si tratta di un pannello con tecnologia OLED con una diagonale da 6.67 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Lo smartphone può inoltre contare sulla presenza di una batteria da 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 45W e dispone inoltre della certificazione di impermeabilità IP64. Per quanto riguarda il software, a bordo troviamo installato Android 14 con l’interfaccia utente personalizzata da Oppo, la ColorOS in versione 14.0.1.

L’azienda non ha ancora rivelato la disponibilità ed i prezzi di questo nuovo smartphone.