Volkswagen: arriva il mega accordo con Rivian per l’elettrico

Volkswagen ha preso una decisione dal valore storico, è infatti iniziato un percorso di investimento all’interno di Rivian, l’annuncio è arrivato a sorpresa e ovviamente ha destato forte interesse visti possibili sviluppi che potrebbe offrire questa collaborazione, stando a quanto emerso l’investimento totale che i tedeschi andranno a fare sarà di 5 miliardi di dollari fino al 2026, il che porterà alla costituzione di una joint-venture paritetica.

I termini dell’accordo prevedono che nel 2024 il gruppo tedesco investirà 1 miliardo di dollari nell’azienda americana, nel dettaglio Volkswagen acquisterà un prestito obbligazionario che poi potrà riconvertire in azioni dell’azienda americana, tra il 2025 e il 2026 invece l’azienda tedesca acquisterà azioni ordinarie per un equivalente di 2 miliardi di dollari, dopodiché questi ultimi investiranno 1 miliardo nella joint-venture e concederanno alla nuova società un prestito di 1 miliardo, il totale come sottolineato prima ammonterà dunque a 5 miliardi di dollari.

I vantaggi

Ovviamente entrambe le società puntano a lanciare i veicoli che goderanno dei vantaggi della tecnologia sviluppata nella joint-venture, a breve termine però è innegabile che il gruppo Volkswagen godrà di un’enorme vantaggio legato al potere utilizzare le tecnologie e i software di Rivian, cosa che le consentirà di diminuire il gap di sviluppo delle proprie piattaforme elettriche che in questi anni stava portando a grosse difficoltà l’azienda soprattutto nella divisione sua divisione CARIAD, che si occupa dello sviluppo software, causando ritardi nel lancio di alcuni modelli.

Il CEO del gruppo Volkswagen ha dichiarato in merito all’accordo siglato: “I nostri clienti beneficiano della partnership con Rivian per creare un’architettura tecnologica all’avanguardia. Attraverso la nostra collaborazione, porteremo le migliori soluzioni sui nostri veicoli più velocemente e a costi inferiori. Agiamo anche nel migliore interesse dei nostri marchi. La partnership si adatta perfettamente alla nostra strategia software esistente, ai nostri prodotti e alle nostre partnership. Stiamo rafforzando il nostro profilo tecnologico e la nostra competitività.“.