Mozilla ha avviato una nuova fase di sperimentazione per integrare strumenti di intelligenza artificiale all’interno del suo popolare browser Firefox. Gli utenti della versione Nightly del browser possono ora accedere a chatbot avanzati come ChatGPT, Google Gemini, GuggingChat e Le Chat Mistral direttamente dalla barra laterale.

Questa nuova funzionalità è del tutto facoltativa e non integrata nelle funzioni principali del browser. Secondo Mozilla, “la funzionalità di intelligenza artificiale sarà del tutto facoltativa. È lì nel caso sia utile, ma non è integrata in nessuna funzionalità principale”.

La sperimentazione con l’IA

La sperimentazione sarà graduale e durerà diversi mesi. Per attivarla, gli utenti devono seguire alcuni semplici passaggi: andare su Impostazioni > Esperimenti Nightly e abilitare l’opzione relativa.

Al momento, gli utenti Nightly hanno a disposizione diverse funzionalità utili:

Aggiungere un chatbot alla barra laterale : Questa funzione permette di avere un chatbot sempre a portata di mano durante la navigazione.

Selezionare e inviare una porzione di testo al chatbot : Gli utenti possono selezionare parti di testo da una pagina web e chiedere al chatbot di riassumerle, semplificarle o di testare la propria conoscenza sul brano selezionato.

L’attivazione del chatbot è semplice e immediata:

Selezionare il testo desiderato. Fare clic col tasto destro del mouse. Scegliere l’opzione “Chiedi al chatbot”.

La barra laterale può essere personalizzata per adattarsi alle esigenze dell’utente. Può essere nascosta o lasciata visualizzata a schermo, e questa opzione può essere configurata cliccando su Menu > Personalizza barra degli strumenti e trascinando l’icona della barra laterale sulla barra degli strumenti.

Il rispetto di Mozilla per la scelta personale

Questa sperimentazione rappresenta un passo significativo per Mozilla nell’integrazione dell’IA nei browser web, offrendo agli utenti strumenti avanzati per migliorare la loro esperienza di navigazione. La decisione di renderla opzionale garantisce che gli utenti possano scegliere se e quando utilizzare queste nuove funzionalità, senza interferenze con le operazioni quotidiane del browser.

Con l’introduzione di queste innovazioni, Mozilla continua a dimostrare il suo impegno nell’innovazione e nella personalizzazione, mettendo al centro le esigenze degli utenti e fornendo strumenti che possono realmente fare la differenza.