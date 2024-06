Il produttore tech Vivo è piuttosto attivo presso il mercato indiano. Qui, infatti, il colosso cinese ha sfornato una enorme quantità di nuovi dispositivi. In questi ultimi giorni, in particolare, l’azienda ha continuato la sua corsa, presentando ufficialmente un nuovo smartphone. Si tratta del nuovo Vivo T3 Lite, un nuovo device appartenente alla fascia media del mercato. Tra le caratteristiche, spicca la presenza di uno dei nuovi soc di questa fascia a marchio Mediatek. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vivo presenta ufficialmente in India il nuovo mid-range Vivo T3 Lite

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Vivo ha presentato in veste ufficiale il suo nuovo smartphone di fascia media. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Vivo T3 Lite, un dispositivo che vanta la presenza di uno degli ultimi processori di casa MediaTek. Si tratta nello specifico del soc MediaTek Dimensity 6300 e quest’ultimo è supportato da tagli di memoria comprendenti fino a 6 GB di RAM e fino a 128 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD fino ad addirittura 1 TB.

Dal punto di vista estetico, il nuovo smartphone dell’azienda dispone sul fronte di un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 6.56 pollici in risoluzione HD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. In alto al centro troviamo stranamente un notch a goccia. Si tratta di una feature ormai un po’ datata e che è stata sostituita oramai da un paiolo foro centrale.

Tornando alle caratteristiche principali, il nuovo smartphone di Vivo dispone di una batteria con una capienza di 5000 mah e con supporto alla ricarica rapida da 10W. Lo smartphone dispone poi sul retro di un sensore fotografico principale da 50 MP più un secondo sensore di profondità da 2 MP.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo medio di gamma Vivo T3 Lite sarà disponibile all’acquisto per il mercato indiano ad un prezzo iniziale di circa 120 euro al cambio attuale.