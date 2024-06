Sony, nuova tecnologia con TeamViewer sui display BRAVIA professionali

È arrivata un annuncio importante che vede entrare in partnership due colossi del mondo della tecnologia. Sony e TeamViewer infatti hanno compiuto un passo importantissimo ma soprattutto strategico per quanto riguarda la gestione dei display professionali.

Proprio TeamViewer viene dunque integrato all’interno di alcuni dispositivi del celebre marchio orientale, comportando la possibilità di aumentare il grado di professionalità migliorando anche la manutenzione nonché l’assistenza tecnica in ambienti definiti complessi. Grazie a questa nuova possibilità, ci potrà essere un accesso remoto sicuro al 100% sui display BRAVIA designati. Tutti i fornitori di servizi quindi potranno concedere il loro servizio di assistenza immediata anche a distanza. Il tempo di inattività quindi è ridotto al minimo così come i costi utili per l’assistenza, con le operazioni che diventano dunque più efficienti.

Sony e TeamViewer insieme: il servizio arriva sui display professionali BRAVIA

Con la nuova partnership tra Sony e TeamViewer cambierà molto l’approccio delle aziende verso l’acquisto dei prodotti da ufficio.

Queste sono state le parole da parte di Alfredo Patron, Executive Vice President Business Development di TeamViewer:

“Questa collaborazione consolida il ruolo di TeamViewer come leader nelle soluzioni di connettività remota, specialmente nel campo del digital signage e dei display commerciali. La decisione di Sony di adottare le nostre soluzioni per l’accesso remoto sottolinea la nostra capacità di offrire sicurezza e affidabilità. Grazie a questa partnership, un vasto ecosistema di fornitori di servizi potrà ottimizzare l’efficienza delle proprie operazioni e migliorare il valore offerto ai clienti finali“.

Anche Sony si è espressa con molto entusiasmo rispetto a questa nuova collaborazione con Thorsten Prsybyl, Head of European B2B Partnerships:

“TeamViewer è un partner essenziale per fornire ai nostri clienti una soluzione di monitoraggio e controllo versatile e potente. Questa collaborazione ci permetterà di servire meglio la nostra vasta clientela e di soddisfare gli elevati standard che Sony è nota per mantenere“.