Un robot aspirapolvere davvero molto economico vi attende oggi su Amazon, trattasi di un prodotto di casa Lefant, più precisamente il modello F1, capace di raggiungere una potenza di aspirazione pari ad addirittura 5000Pa, così da riuscire a pulire perfettamente ogni ambiente, a prescindere dal grado e livello di sporcizia effettivamente presente.

Le dimensioni del prodotto sono perfettamente allineate con gli standard del settore, riuscendo a raggiungere un diametro di 28 centimetri, per uno spessore di soli 6,9 centimetri, così da essere perfettamente in grado di muoversi senza troppi problemi sotto tavolini e mobili bassi. Il contenitore della polvere, inserito al suo interno, è da 600ml, una capacità più che sufficiente per riuscire a durare per circa una settimana di utilizzo, prima di dover ricorrere allo svuotamento manuale.

Robot aspirapolvere in sconto su Amazon solo oggi

Un robot aspirapolvere a basso costo? ve lo porta direttamente Lefant, infatti gli utenti sono liberi di accedere ad un dispositivo che preveda una riduzione di ben 110 euro dal prezzo consigliato, raggiungibile solo con l’applicazione del coupon che potete trovare direttamente in pagina (e dovete applicare manualmente). Acquistatelo direttamente al seguente link.

L’autonomia è chiaramente uno dei suoi punti di forza, essendo un robot aspirapolvere che può pulire ininterrottamente per circa 250 minuti, prima di dover ricorrere alla base di ricarica. Il controllo di tutte le operazioni può avvenire sia tramite lo smartphone, con l’applicazione dedicata compatibile con Android e iOS, oppure con l’ausilio dei due pulsanti fisici posizionati nella parte superiore del device stesso.

Il design differisce da ciò che siamo solitamente abituati a vedere, infatti ha una trama puntinata che ricorda un cielo stellato, con il contenitore per la polvere completamente trasparente, il che facilita la visione diretta del contenuto dello stesso.