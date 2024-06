A quanto pare, dopo la presentazione ufficiale del suo top di gamma, Realme non sembra intenzionata a fermarsi, anzi ha intenzione di offrire al pubblico una valida alternativa ad un prezzo decisamente più accessibile, stiamo infatti parlando del device entry level Realme C61, dispositivo di fascia bassa che però dovrebbe integrare alcune interessanti caratteristiche in grado di garantire un’esperienza d’uso tutto sommato soddisfacente e senza nessuna tipologia di intoppo.

La nota azienda ha pubblicato delle immagini promozionali che ci hanno consentito di riconoscere alcuni dettagli e dedurre alcune caratteristiche tecniche in arrivo con il dispositivo il quale dovrebbe fare della resistenza il suo principale punto di forza, dovrebbe infatti vantare una cornice metallica super resistente e anche un vetro anteriore rinforzato per resistere meglio agli urti e alle cadute, la data di presentazione ufficiale del device è il 28 giugno di quest’anno.

Specifiche confermate

1 su 4

Queste sono le specifiche se sono confermate sul sito ufficiale Realme:

Certificazione TÜV Rheinland per la resistenza

Frame metallico integrato

Resistenza ad acqua e polvere IP54

Vetro rinforzato

Dalle immagini rilasciate però si possono evincere altri dettagli aggiuntivi:

Posteriormente avremo due fotocamere con design verticale e flash led laterale

Anteriormente fotocamera anteriore con design notch a goccia centrale

Il display sarà piatto senza curvatura laterale e avrà i bordi sottili

Bordo inferiore completamente pulito

Ci sarà il jack da 3,5 per le cuffie

Per quanto riguarda le specifiche tecniche definitive, dovremmo attendere la presentazione ufficiale che sicuramente svelerà tutti i dettagli inerenti la CPU presente all’interno del dispositivo e i quantitativi di memoria montati al suo interno, ovviamente ci aspettiamo una dotazione non da top di gamma, ma che comunque riesca a garantire un’esperienza fluida senza blocchi in grado di far bene tutto senza eccellere in una dinamica specifica, quest’oggi ogni dettaglio verrà rivelato ufficialmente al pubblico.