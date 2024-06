Insieme al lancio della nuova famiglia Razr 50, durante il suo recente evento Motorola ha presentato anche il Moto Tag. Si tratta di un elegante e sicuro localizzatore Bluetooth per oggetti. Quest’ultimo risulta compatibile con la maggior parte degli smartphone Android.

Il Moto Tag sfrutta la funzionalità “Trova il mio dispositivo” di Google e la tecnologia UWB. In questo modo sarà possibile rintracciare vari oggetti come chiavi, portafogli e bagagli. Grazie al suo design certificato IP67, il dispositivo è resistente all’acqua, alla polvere e allo sporco. Dettagli che garantiscono una lunga durata anche in condizioni difficili. La batteria CR2032 integrata è progettata per durare un anno intero con una singola carica, offrendo così una soluzione affidabile e duratura.

I principali dettagli emersi sul nuovo Moto Tag

La configurazione del dispositivo è semplice e immediata. Una volta acceso e avvicinato allo smartphone dell’utente, il Moto Tag può essere associato con pochi tocchi grazie alla funzione Google Fast Pair. Ciò rende l’intero processo di configurazione accessibile anche ai meno esperti in tecnologia.

Durante la presentazione, Erik Kay, Vice President Engineering di Google, ha sottolineato l’unicità dell’esperienza “Trova il mio dispositivo” per gli utenti Android. Kay ha dichiarato che l’ecosistema aperto mette a disposizione degli utenti la libertà di scelta e una rete di crowdsourcing composta da oltre un miliardo di dispositivi. In questo modo sarà possibile trovare i propri oggetti e dispositivi smarriti o fuori posto, ovunque si trovino. Inoltre, si sono dichiarati orgogliosi di collaborare con partner come Motorola per rendere il processo semplice e immediato su Android.

Il Moto Tag sarà disponibile in Italia a partire dalla fine di luglio. Il suo prezzo di partenza sarà di 39,90 euro. Tale novità rappresenta un importante passo avanti nella gamma di prodotti Motorola. Il lancio rafforza ulteriormente l’impegno di Motorola nell’innovazione e nella creazione di prodotti che rispondano alle esigenze moderne dei consumatori.