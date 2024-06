WhatsApp ha annunciato un importante cambiamento riguardo il supporto per diversi modelli di smartphone. Tra questi ci sono sia Android che iOS. Le modifiche in arrivo coinvolgeranno milioni di utenti presenti in diverse parti del mondo. Ma in cosa consiste? WhatsApp, con uno dei prossimi aggiornamenti, diventerà compatibile solo con dispositivi Android che eseguono la versione 5.0 o le successive. Stesso discorso vale per gli smartphone di Apple. Gli iPhone che potranno continuare ad utilizzare WhatsApp sono quelli con iOS 12 o gli aggiornamenti successivi. Tale mossa non è stata casuale. La decisione riflette la costante evoluzione della tecnologia mobile. Inoltre, evidenzia la crescente complessità delle minacce alla sicurezza informatica.

WhatsApp presto non sarà più supportato su altri dispositivi

Tra gli smartphone che perderanno il supporto ci sono modelli di marchi rinomati. Tra quest’ultimi spiccano Samsung, Apple, Motorola e Huawei. Gli utenti potranno continuare ad usare la piattaforma esponendo però i propri smartphone a rischi relativi alla sicurezza. Infatti, coloro che decidono di utilizzare ugualmente WhatsApp nella versione non aggiornata, potrebbero ricadere in diverse vulnerabilità.

La piattaforma ha chiarito che tale decisione non è stata presa alla leggera. Sul sito ufficiale di WhatsApp, nella pagina di supporto, è disponibile una lista con l’elenco completo dei dispositivi coinvolti da suddetti aggiornamenti. L’azienda incoraggia i suoi fruitori a verificare la compatibilità dei propri smartphone. E, se necessario, a pianificare l’aggiornamento a modelli più recenti.

La transizione riflette una realtà comune nel settore della tecnologia. I dispositivi mobili, con il passare del tempo, risultano sempre meno in grado di supportare le richieste software recenti. Anche se la necessità di aggiornare i propri smartphone può risultare una procedura noiosa in realtà è fondamentale. Cambiamenti come quelli che coinvolgono WhatsApp sono necessari per migliorare l’esperienza e la sicurezza degli utenti che usufruiscono ogni giorno della piattaforma per comunicare.