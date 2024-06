Xiaomi Redmi Note 13 Pro: OFFERTA imperdibile su Amazon

Una vera e propria offertavi attende oggi sudove potete acquistare il bellissimo, raggiungendo un livello di risparmio praticamente inedito ed esclusivo.

Il prodotto risulta essere caratterizzato dalla presenza di un ampio display da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione 1,5K, trattasi di un pannello AMOLED con refresh rate a 120Hz, ed un processore di ottima qualità: Qualcomm Snapdragon 7s, più che bilanciato per la fascia media della telefonia mobile, ed in linea con le aspettative dei consumatori.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro: l’offerta migliore di oggi

Xiaomi Redmi Note 13 Pro può essere vostro ad un prezzo estremamente conveniente solamente oggi, infatti il valore consigliato disponibile su Amazon è di 309 euro, ma allo stesso tempo è stato attivato uno sconto automatico del 12%, così da ridurre la spesa da sostenere di circa 38 euro, per arrivare a dover investire solamente 271,90 euro. Premete qui per acquistarlo.

Tutti coloro che lo vogliono acquistare, devono prima di tutto ricordare essere disponibile con garanzia di 2 anni dalla data di ricezione dell’ordine, ed essere completamente no brand, ciò sta a significare che gli aggiornamenti di sistema vengono rilasciati direttamente dal produttore. La batteria è un componente da 5100mAh, con una potenza di ricarica fino a 67W, una velocissima ricarica che permette di tornare ad utilizzare il device in poco tempo.

Il comparto fotografico è decisamente il fiore all’occhiello del device, essendo composto da un sensore da 200 megapixel, capace di realizzare scatti di livello superiore, affiancato anche da altri sensori di ottima qualità che rendono le fotocamere tra le più complete in circolazione. Idealmente lo potrete acquistare anche in colori differenti, ma non vi assicuriamo per nulla che il prezzo resterà esattamente lo stesso.