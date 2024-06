Volkswagen ID.7: prima auto elettrica ad ottenere il voto migliore dall'ADAC

L’ADAC ha per la prima volta in assoluto assegnato un voto “molto buono” a un’auto elettrica. Questo riconoscimento di grande merito è stato conferito alla Volkswagen ID.7, una vettura totalmente elettrica divenuta già famosa per le sue grandi prestazioni e per tutte le sue eccellenti caratteristiche.

Ogni qualvolta che viene lanciato un nuovo modello, gli esperti dell’ADAC lo sottopongono a rigorosi test per identificarne punti di forza e di debolezza. La Volkswagen ID.7 ha superato tutte ueste prove egregiamente. L’auto ha raggiunto infatti un punteggio complessivo di 1,5, posizionandosi meglio di alcune elettriche. Ha superato con destrezza modelli potenti come la BMW iX xDrive 50 ed anche la Mercedes EQS 450+ Electric, veicoli che hanno prezzi altissimi, superiori ai 100mila euro.

Cos’ha di speciale la Volkswagen ID.7? Vediamone le caratteristiche uniche

La Volkswagen ID.7, disponibile anche nel nostro Paese a circa 60mila euro (ben al di sotto dei modelli BMW e Mercedes citati). Si tratta di un’auto dalla lunghezza che raggiunge quasi i 5 metri. Lo spazio al suo interno è confortevole al punto tale che anche i passeggeri dalla notevole altezza avrebbero tutto il comfort necessario per viaggiare a lungo. Il bagagliaio varia va da una capienza minima di 460 l ad un massimo impressionante di 1.460 litri con i sedili abbassati. Con quest’ultima opzione la Volkswagen ha cercato di creare la giusta alternativa per chi ha bisogno di ampio spazio per i bagagli.

Un’altra caratteristica apprezzata dai tester è la maneggevolezza della ID.7. La Volkswagen ID.7 è dotata poi di una batteria da 77 kWh. Questa riesce a regalare al guidatore una potenza di 286 CV. Le prestazioni sono eccellenti e l’accelerazione spettacolare anche quando si sceglie di usare una modalità di guida più semplice e rilassata. Il sistema di infotainment del modello è stato inoltre definito dai tecnici dell’ADAC come un “vero progresso”. Un altro grande vanto per la società. La Volkswagen ID.7 garantisce poi un’autonomia fino a 700 km di autonomia nella versione Pro S, superando di molto tante altre concorrenti ad ora presenti sul mercato o che devono ancora essere lanciate.