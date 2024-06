Durante l’International Society for Technology in Education (ISTE) 2024, la conferenza globale dedicata all’integrazione della tecnologia nell’istruzione, Google ha annunciato una serie di innovazioni destinate a trasformare l’esperienza educativa attraverso l’uso di Gemini e Chrome.

Google per l’educazione interattiva

Il gigante di Mountain View ha dichiarato che l’intelligenza artificiale Gemini sarà ora accessibile agli studenti in oltre 100 Paesi tramite account Workspace for Education, enfatizzando l’implementazione di robuste misure per la protezione dei dati personali, senza costi aggiuntivi per le istituzioni.

Ma le novità non finiscono qui: Google sta testando l’integrazione di Gemini in Classroom per supportare gli insegnanti nella progettazione delle lezioni e dei materiali didattici. Inoltre, la funzione Read Along, già disponibile come app autonoma su Android, sarà ora integrata per migliorare le abilità di lettura dei bambini attraverso il supporto in tempo reale dell’intelligenza artificiale. Questa nuova caratteristica permetterà agli insegnanti di assegnare attività di lettura basate sul livello scolastico, sulle competenze fonetiche e sul sistema di misura Lexile. In aggiunta, Read Along offrirà accesso a una vasta biblioteca di oltre 800 libri di narrativa e saggistica.

Gli insegnanti avranno anche la possibilità di monitorare l’accuratezza, la velocità e la comprensione della lettura degli studenti direttamente dalla piattaforma. Attualmente, Read Along sarà disponibile solo in lingua inglese su Google Classroom, con supporto per altre lingue previsto per il futuro, iniziando dallo spagnolo.

Per gli utenti con account Google Workspace for Education Plus, sarà disponibile una versione di Google Vids priva di intelligenza artificiale generativa. Inoltre, Google sta collaborando per integrare Meet e Assignments nei principali sistemi di gestione dell’apprendimento (LMS) di terze parti come Canvas e PowerSchool Schoology Learning.

Per uno studio sempre più innovativo ed inclusivo

Un’altra importante novità è l’introduzione della funzionalità Leggi ad Alta Voce nella versione desktop di Chrome. Questa funzione, accessibile dal pannello laterale della modalità di lettura, consentirà agli utenti di scegliere tra diverse voci e velocità di riproduzione, e di disabilitare l’evidenziazione riga per riga.

Con questi aggiornamenti, Google si conferma un protagonista nel campo dell’innovazione educativa, progettando strumenti avanzati che non solo migliorano l’insegnamento e l’apprendimento, ma promuovono anche un’esperienza educativa più inclusiva e personalizzata per studenti e insegnanti in tutto il mondo.