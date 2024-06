Al giorno d’oggi sono disponibili tantissime offerte di rete mobile estremamente convenienti e per questo motivo gli utenti tendono a cambiare spesso la propria offerta. Tra i vari operatori telefonici presenti in Italia, spicca come sempre il noto operatore telefonico Vodafone. Direttamente sul proprio sito ufficiale, infatti, sono disponibili all’attivazione numerose offerte interessanti. Una di queste è piuttosto conveniente, dato che arriva ad includere ogni mese giga senza limiti per navigare.

Passa a Vodafone, tante offerte super convenienti e con tanti giga

Sul sito ufficiale dell’operatore telefonico italiano Vodafone sono disponibili all’attivazione svariate offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, una di queste è estremamente conveniente. Stiamo parlando in questo caso dell’offerta mobile denominata Vodafone Bronze Plus. Quest’ultima arriva ad includere ogni mese giga senza limiti per navigare anche con connettività 5G se si sceglierà il metodo di pagamento automatico Smart Pay. Se si sceglierà un altro metodo di pagamento, gli utenti avranno a disposizione comunque fino a 150 GB di traffico dati.

Oltre a questo, l’offerta in questione include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere per avere questa offerta sarà pari a soli 9,99 euro al mese. L’operatore sta inoltre proponendo il prezzo di questa offerta bloccato per 24 mesi. Questa offerta mobile sarà però attivabile da chi è già cliente di rete fissa di Vodafone oppure da tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali. Tra questi, sono compresi i seguenti operatori:

Iliad, Coopitalia, Poste Italiane, Fastweb Full, 1 Mobile, Bladna Mobile, British Telecom, BT Enia Mobile BT, BT Italia Full Mvno, Cmlink Italy, Conad Mobile, Coop Italia Full, Coop Esp (Vecchio Seriale), Daily Telecom, Digi Mobile Full, Digitel Italia, Elimobile, Elite Mobile, Enegan Spa, Erg Mobile, Feder Mobile, Green Icn, Italia Power, Linkem, Lyca, Nexus Telecom, Noitel.it, Nt Mobile, Nv Mobile, Mundio Full Mvno, Optima1, Ovunque, Plink, Plintron, Poste Mobile Single Play, Postemobile Full, Rabona Mobile, Spusu Italia, Telmekom Mobile, Tiscali, Vectone Full Mvno, Welcome Full Mvno, Wings Mobile, With U.