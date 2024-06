Le truffe telefoniche rappresentano un pericolo sempre crescente. In particolare a causa di truffatori che continuamente adattano e rendono più sofisticati i loro approcci per ingannare gli utenti. Di recente, si è assistito a un aumento delle segnalazioni riguardanti chiamate particolarmente insidiose. Ovvero individui che, fingendosi operatori bancari, utilizzano tecnologie di intelligenza artificiale per simulare conversazioni credibili. Questi falsi operatori hanno accesso a dettagli personali come informazioni di conto corrente e dati di filiali. Così da rendere le loro richieste di codici OTP (One-Time Password) via SMS apparentemente legittime.

Proteggersi dalle nuove frontiere delle truffe

Mentre le persone più attente ed informate hanno riconosciuto immediatamente la frode e interrotto la chiamata. I meno esperti potrebbero cadere nel tranello, consegnando involontariamente agli aggressori l’accesso ai loro account bancari. A tal proposito, è essenziale sottolineare che istituti finanziari affidabili non chiedono mai ai loro clienti di comunicare codici OTP tramite telefono. Di fronte a una chiamata sospetta, gli esperti raccomandano di riagganciare subito. Ma soprattutto di segnalare l’incidente alla propria banca per adottare le misure necessarie di sicurezza.

La tecnologia continua a evolversi, e con essa anche le tecniche di frode. L’utilizzo dell’ IA, da parte dei malintenzionati, per ingannare le vittime rappresenta una nuova e preoccupante era. Questi falsi operatori possono, ad esempio, replicare voci umane realistiche. Ma anche accedere a informazioni personali dettagliate, aumentando così la loro credibilità e riuscendo a ingannare anche gli i più cauti.

In risposta a questa crescente minaccia, è fondamentale essere sempre informati e consapevoli. Oltre a riconoscere i segni tipici di una truffa telefonica, è consigliabile educare se stessi e i propri familiari sui protocolli di sicurezza delle informazioni personali e finanziarie. In più, è assolutamente utile segnalare ogni tentativo di frode alle autorità competenti e alle istituzioni bancarie. Contribuendo così a proteggere non solo se stessi ma anche altri dall’azione dannosa dei truffatori.