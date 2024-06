L’ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha presentato un nuovo vademecum mirato alla Pubblica Amministrazione italiana per promuovere l’implementazione di verde urbano sui tetti e le pareti degli edifici pubblici. Questa iniziativa fa parte del progetto Italia in Classe A, che si focalizza sull’efficienza energetica degli edifici nazionali.

L’ENEA e il vademecum verde

In collaborazione con il MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), l’ENEA ha sviluppato il vademecum per educare e sensibilizzare sulle potenzialità del verde urbano non solo in termini di risparmio energetico ed economico, ma anche di riduzione delle emissioni di gas serra. L’obiettivo è promuovere soluzioni che migliorino l’isolamento termico degli edifici e riducano il calore estivo, diminuendo così il bisogno di sistemi di raffreddamento tradizionali.

Un elemento chiave del vademecum è il concetto di “cappotto verde“, che utilizza piante e vegetazione per proteggere gli edifici dal calore e dalle variazioni di temperatura. Questa tecnica è stata dimostrata efficace nel ridurre la temperatura interna degli edifici fino a 3 gradi durante i mesi estivi, migliorando notevolmente il comfort degli ambienti interni.

Il documento fornisce anche una guida dettagliata sulle diverse tipologie di tetti e pareti verdi disponibili sul mercato, insieme a consigli pratici su pianificazione, progettazione e manutenzione. Include inoltre esempi concreti di progetti già realizzati con successo da amministrazioni locali italiane, mostrando l’efficacia di queste soluzioni integrate nel contesto urbano.

Patrizia De Rossi, ricercatrice del Dipartimento Unità Efficienza Energetica di ENEA, sottolinea l’importanza di queste linee guida nel supportare le amministrazioni locali nell’adozione di pratiche di edilizia sostenibile. “Le soluzioni di verde urbano non solo migliorano l’efficienza energetica degli edifici ma contribuiscono anche a rendere le città più vivibili e a ridurre l’impatto ambientale delle aree urbane”, afferma De Rossi.

Migliorare il verde urbano

Il vademecum sarà presentato ufficialmente durante un webinar previsto per giovedì 4 luglio a Roma, con trasmissione in diretta su YouTube. L’evento rappresenterà un’occasione per approfondire le modalità di implementazione delle linee guida e per discutere dei benefici derivanti dall’uso di soluzioni di verde urbano.

L’iniziativa di ENEA rappresenta un passo significativo verso la creazione di città più sostenibili e resilienti. Integrare tetti e pareti verdi non solo migliora la qualità della vita urbana ma contribuisce anche a preservare l’ambiente e a promuovere uno sviluppo urbano equilibrato. È un investimento nel futuro delle nostre comunità, promuovendo la sostenibilità e il benessere delle generazioni future.