Xiaomi: inizia la sperimentazione del nuovo SUV elettrico MX11

Xiaomi ha avviato i test del suo nuovo SUV elettrico, codificato come MX11, previsto per il lancio in Cina nel 2025.

Xiaomi ha iniziato i test del suo secondo modello elettrico. Un SUV il cui nome in codice è MX11. Il lancio di questo veicolo è previsto per il debutto nel mercato cinese nel 2025. Rappresentando il passo successivo della casa cinese dopo il successo ottenuto con la berlina SU7. Nonostante l’azienda mantenga il riserbo su specifici dettagli del nuovo arrivato, alcune immagini spia trapelate online ci permettono già di farsi un’idea delle sue caratteristiche.

Le foto mostrano un veicolo ancora fortemente camuffato con pellicole protettive che nascondono le linee del design. Anche se è già possibile notare alcune somiglianze con la Ferrari Purosangue. In particolare per quanto riguarda il cofano allungato e la linea del tetto in stile coupé. Su di esso è visibile un sensore LiDAR, che sarà utilizzato per fornire il sistema avanzato di assistenza alla guida già visto sulla SU7. I cerchi in lega a 5 razze rivelano un impianto frenante con pinze gialle. Così da confermare l’attenzione ai dettagli da parte di Xiaomi.

Xiaomi: produzione e futuro del SUV MX11

Xiaomi ha dichiarato che il SUV MX11 non sarà pronto per la produzione fino alla fine del 2024. Periodo in cui è previsto il completamento della seconda fase dello stabilimento di Pechino. Attualmente, l’azienda è focalizzata sull’aumento della produzione della berlina elettrica SU7. Ciò al fine di soddisfare l’elevata domanda, con l’obiettivo di consegnare 120.000 unità entro il 2024. La nuova vettura è destinata a rafforzare ulteriormente la presenza del marchio nel mercato dei veicoli elettrici. Rispondendo alla crescente richiesta di SUV da parte dei consumatori.

Per quanto riguarda gli interni essi non sono visibili nelle immagini spia. Ma è plausibile pensare che seguiranno il design e la tecnologia della SU7. A livello tecnico, si prevede che l’auto riprenderà molte delle caratteristiche della berlina. Nonostante Xiaomi punti a creare un veicolo che si distingua per le sue innovazioni e capacità tecniche. Maggiori dettagli sul MX11 emergeranno nei prossimi mesi. Intanto il pubblico e gli appassionati del settore resta in attesa di ulteriori novità.