WhatsApp, di recente, ha implementato un aggiornamento molto importante nelle sue funzionalità di messaggistica. Esso riguarda l’ introduzione di un supporto agli adesivi Lottie nella sua versione stabile sia per dispositivi Android che iOS. Questa innovazione rappresenta un passo avanti nel mondo degli adesivi digitali. In quanto consente agli utenti di inviare e ricevere sticker animati con qualità visiva superiore e senza precedenti. Il framework Lottie, utilizzato per la creazione di questi nuovi adesivi, permette animazioni vettoriali fluide. Oltre che a effetti complessi e transizioni sofisticate. Ciò significa che sarà possibile arricchire le proprie conversazioni con sticker che non solo sono visivamente accattivanti ma anche più interattivi ed espressivi.

WhatsApp: una novità tutta da scoprire

Al momento del lancio, il set di adesivi disponibili è denominato “I’m Just a Girl“, ideato da BUCK specificamente per WhatsApp. Questi però rappresentano solo l’inizio di ciò che potrebbe diventare una vasta libreria di opzioni per gli utenti. Poiché la nota piattaforma di messaggistica istantanea prevede di aprire il framework Lottie anche ad altri sviluppatori. Ciò significa che nel prossimo futuro potrebbero essere disponibili molteplici set di adesivi animati. Così da ampliare ulteriormente le possibilità di personalizzazione delle conversazioni. Nonostante la transizione completa agli adesivi Lottie richiederà del tempo. Questo primo passo segna un chiaro impegno da parte di WhatsApp nel migliorare la sua esperienza d’uso attraverso l’innovazione tecnologica.

Gli adesivi WebP, utilizzati finora, hanno rappresentato un elemento importante nella personalizzazione delle proprie chat. Ma la transizione agli adesivi Lottie promette di portare questa esperienza ad un livello superiore. Le animazioni più fluide e dinamiche renderanno gli adesivi più attraenti visivamente. Oltre che più adatti a esprimere emozioni e messaggi in maniera creativa. Si tratta di un avanzamento tecnologico parte di un più ampio sforzo di WhatsApp per mantenere la sua posizione di una delle principali e più popolari piattaforme esistenti al mondo. Proprio grazie a questa sua te tenda di continuare ad innovarsi e adattarsi alle esigenze dei suoi miliardi di utilizzatori.