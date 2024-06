MuchBetter, pioniere nella tecnologia di pagamenti indossabili, ha lanciato oggi in Italia un anello di pagamento contactless in ceramica completamente gratuito. Questa mossa audace mira a offrire ai consumatori modalità di pagamento più comode, eleganti e piacevoli, eliminando le barriere di costo iniziali tipicamente associate alla tecnologia indossabile.

Un’offerta rivoluzionaria

In una mossa dirompente per il mercato, l’anello è disponibile gratuitamente, a condizione che i clienti lo carichino con €100 attraverso l’app del portafoglio digitale MuchBetter. Questo approccio sfida direttamente le aziende che attualmente vendono prodotti simili a prezzi superiori ai €100.

L’anello MuchBetter funziona come qualsiasi altro dispositivo di pagamento contactless ed è utilizzabile in tutto il mondo, ovunque sia accettato Mastercard. Una caratteristica distintiva è che non richiede batteria o ricarica, è indipendente dallo smartphone per l’uso e si presenta resistente all’acqua e durevole.

Semplicità d’uso e sicurezza

Il processo di acquisizione e attivazione dell’anello è stato progettato per essere estremamente semplice. I clienti ordinano l’anello dal sito web MuchBetter, indicando la taglia e pagando solo €5,99 per la spedizione. Una volta ricevuto, l’anello può essere attivato semplicemente avvicinandolo a uno smartphone abilitato NFC. L’innovativa funzionalità “Knock To Activate” nell’app MuchBetter permette un’associazione rapida e intuitiva.

“Siamo ansiosi di mettere questo prodotto nelle mani di quanti più clienti italiani possibile”, afferma Tom Lenihan, Direttore Marketing di MuchBetter.

Tecnologia all’avanguardia

L’anello MuchBetter è alimentato da una piattaforma IoT pluripremiata che fornisce un servizio end-to-end per trasformare oggetti quotidiani in dispositivi di pagamento tokenizzati. Questa tecnologia collega un intero ecosistema, fungendo da punto centrale tra banche, creatori di prodotti, rivenditori, produttori di chip e fornitori di servizi.

La tecnologia tokenizzata offre maggiore sicurezza, con tutte le transazioni criptate e protette attraverso la tokenizzazione. La sua versatilità permette di trasformare praticamente qualsiasi oggetto in un token di pagamento contactless o di identità digitale. Inoltre, consente un’interazione avanzata: le aziende possono offrire promozioni e aggiornamenti account tramite l’interazione con l’anello.

Il mercato italiano e il futuro dei pagamenti

Il lancio di MuchBetter arriva in un momento di grande crescita per il mercato dei pagamenti contactless in Italia. Nel 2023, il valore delle transazioni contactless ha raggiunto €240 miliardi, con un aumento del 30% rispetto al 2022. I pagamenti tramite telefono o dispositivi indossabili hanno rappresentato oltre €16 miliardi di questo totale.

Nonostante questa crescita, l’uso del contante in Italia rimane elevato, con circa il 70% dei pagamenti dei consumatori ancora effettuati in contanti. L’anello MuchBetter si propone come soluzione per rendere più conveniente la transizione verso i pagamenti digitali sia per i commercianti che per i consumatori.

Visione futura

“Crediamo che gli anelli di pagamento e dispositivi indossabili simili sostituiranno i pagamenti con telefono e carta contactless nel giro di poco tempo”, dichiara Lenihan, sottolineando l’ambizione di MuchBetter di essere all’avanguardia nell’offrire ai consumatori maggiore libertà e flessibilità nelle modalità di pagamento.

Con il supporto di investitori tecnologici rinomati come Rtekk, MuchBetter si sta muovendo per portare oggetti di tecnologia indossabile eleganti e all’avanguardia ai mercati di massa, su una scala e a un costo mai visti prima, con l’obiettivo di rivoluzionare industrie e linee di prodotti consolidate.

Questo lancio in Italia rappresenta solo l’inizio, con piani di espansione che includono Germania, Austria, Regno Unito, Irlanda e Polonia, segnando un nuovo capitolo nell’evoluzione dei pagamenti digitali e della tecnologia indossabile.