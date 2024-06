La sostenibilità ambientale è uno dei temi più importanti attuali su cui qualsiasi istituzione mondiale dovrebbe concentrarsi.

Per cercare di salvare la terra è necessario adottare in modo urgente degli strumenti che ci permettono di ridurre l’impatto ambientale del nostro inquinamento.

Una delle principali fonti di inquinamento a livello globale è sicuramente il trasporto, che ogni anno genera una quantità incredibile di emissioni di CO2 e altri inquinanti.

Bisognerà presto trovare mezzi di trasporto alternativi e più sostenibili per cercare di ridurre al minimo queste emissioni, riducendo di parecchio l’inquinamento globale.

Leitner, un’azienda altoatesina facente parte del gruppo HTI ha recentemente progettato un nuovo sistema di trasporto innovativo e ibrido che potrebbe rivoluzionare La mobilità. Si tratta di ConnX, un veicolo ibrido a metà tra una funivia e un veicolo elettrico autonomo.

ConnX: quali sono i vantaggi del nuovo sistema di trasporto?

ConnX è stato sviluppato per la prima volta nel 2021 e presentato recentemente al congresso mondiale dei trasporti a fune che si è tenuto in Canada.

Questo nuovo sistema di trasporto ibrido che integra i vantaggi di una funivia e di un veicolo elettrico è estremamente sostenibile e presenta molti altri vantaggi.

Oltre alla riduzione di anidride carbonica e inquinamento acustico, ConnX è in grado di funzionare in autonomia, senza autista e ciò rappresenta un ulteriore vantaggio in termini di sicurezza.

Il nuovo sistema di trasporto si integra inoltre in diversi contesti urbani, raggiungendo la velocità di quasi 40 km/h e con una pendenza fino al 10%. Questo permetterà quindi il trasporto di persone e merci a una notevole velocità, in qualsiasi ambiente ed essendo anche in grado di evitare il traffico.

I test effettuati a Vipiteno e in Ungheria hanno sicuramente confermato tutti i vantaggi di ConnX, e se tutto procede per il verso giusto vedremo il nuovo sistema di trasporto innovativo di Leitner uscire sul mercato durante il 2025.