Le varie aziende del settore automobilistico stanno ormai puntando moltissimo nel settore elettrico. In questi ultimi anni abbiamo infatti assistito ad un importante incremento di veicoli in questo settore, sia di modelli ibridi sia di modelli full electric. Tra queste aziende, spicca senz’altro Mercedes. Il colosso tedesco, infatti, sta proponendo da diversi tempi numerosi modelli di questa tipologia. Una delle prossime auto elettriche del marchio in arrivo è la prossima Mercedes Classe C. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono state pubblicate in rete alcune immagini del modello AMG durante alcuni test su strada.

Mercedes Classe C, emergono nuove foto spia della prossima elettrica di Mercedes

Nel corso delle ultime ore sono state pubblicate in rete alcune immagini spia della prossima auto elettrica del colosso tedesco Mercedes. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla prossima Mercedes Classe C.

Il modello avvistato in queste ore sembra essere quello AMG. Dalle foto spia appena emerse, possiamo dunque osservare questa nuova vettura elettrica durante alcuni test su strada sulla nota pista di Nurburgring. Come spesso accade, la vettura in questione risulta camuffata da numerosi rivestimenti e adesivi, in modo da non lasciare intravvedere troppi dettagli estetici.

Nonostante questo, è comunque possibile notare la presenza di uno spoiler sul cofano posteriore. Sono inoltre visibili dei cerchi piuttosto grandi dal punto di vista dimensionale. Le foto in questione non lasciano intravedere gli interni della prossima vettura elettrica. Nonostante questo, grazie a precedenti rumors e indiscrezioni, sappiamo già che a bordo ci sarà il sistema di infotainment basato sulla piattaforma MBUX.

Per il momento questo è quello che sappiamo su questo nuovo modello elettrico di Mercedes. C’è comunque ancora del tempo prima del suo debutto ufficiale, che ricordiamo è previsto non prima del 2025. Fino ad allora arriveranno sicuramente tante nuove informazioni su questa nuova elettrica.