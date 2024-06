All’interno del mondo della telefonia al giorno d’oggi si vive una gara costante che ha come traguardo ultimo il cliente, i vari operatori telefonici infatti concorrono ogni giorno per cercare di guadagnare la fetta di utenti maggiore e garantirsi così di conseguenza gli introiti migliori, per farlo ovviamente garantiscono ai loro utenti un pool di offerte al quale accedere davvero variegato che consenta dunque di accontentare tutte le fasce di utenza sia dal punto di vista delle caratteristiche che dal punto di vista economico.

Alcuni operatori poi alle volte praticano delle tattiche apposite per incentivare specifiche categorie di clienti, dalle promozioni operator attack che invogliano gli utenti a effettuare la portabilità del numero a quelle che invece invitano il cliente stesso a fare un passo indietro e a tornare all’operatore di provenienza.

Proprio di quest’ultima tipologia di promozione si sta occupando in questi ultimi giorni Kena mobile, quest’ultima infatti con una campagna promozionale tramite SMS sta invitando i propri ex clienti a tornare in Kena con una promo ad hoc, vediamola insieme.

Il messaggio è la promo

Il messaggio recita testuali parole: “Torna in KENA a soli 4,99E al mese con 100 giga, minuti illimitati e 200 SMS. Attivazione e SIM GRATIS. Vai su kena.ly/tornainkena per info su costi e condizioni e inserisci il codice univoco […] . Offerta valida fino al 30/06/2024”.

Come potete ben vedere dal messaggio di avviso riportato qui sopra Kena offre a chiunque scelga di tornare indietro una promo che garantisce 100 GB di traffico in 4G, minuti illimitati e fino a 200 SMS verso tutti i numeri, al costo davvero competitivo di appena 4,99 € al mese.

Se dunque siete interessati all’offerta affrettatevi ed effettuate quanto necessario dal momento che come potete sempre leggere dal messaggio scaduto il 30 giugno di quest’anno l’offerta non sarà più valida e al giorno d’oggi trovare un operatore che garantisca tutti quei giga a un prezzo così basso è davvero un’ottima occasione.