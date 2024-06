Xiaomi Redmi Note 10 5G è uno smartphone che vuole sicuramente cercare di fare la differenza, proponendosi come uno dei migliori per rapporto qualità/prezzo, essendo comunque disponibile con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (che fortunatamente risulta essere facilmente espandibile tramite microSD).

Il prodotto ha dimensioni allineate con gli standard del settore, risultando pari a 160,5 x 74,5 x 8,3 millimetri, ed un peso che si aggira attorno ai 178,8 grammi. Il display è da 6,43 pollici di diagonale, con risoluzione 1080 x 2400 pixel, trattasi di un ottimo Super AMOLED da 409 ppi ed un refresh rate che comunque si aggira attorno ai 60Hz. La protezione Gorilla Glass 3 ne impedisce gli urti ed i graffi, mentre i 16 milioni di colori promettono una buonissima resa generale.

Xiaomi Redmi Note 10: che offerta Amazon

Il prezzo di vendita di questo prodotto è sicuramente uno dei suoi punti di forza, essendo disponibile a soli 113 euro, contro i 229 euro previsti di listino, così da poter approfittare di una riduzione del 51% sul valore originario. Il risparmio è assolutamente incredibile, partendo dal presupposto che comunque ci si trova tra le mani uno smartphone completamente sbrandizzato con garanzia di 24 mesi. Lo potete acquistare qui.

Molto buono il comparto fotografico, composto da 4 sensori nella parte posteriore: un principale da 48 megapixel, seguito poi da un grandangolare da 8 megapixel, un effetto bokeh ed anche un macro, entrambi comunque da 2 megapixel. Nella parte anteriore trova posto un sensore da 13 megapixel, con apertura F2.5, che riesce comunque a realizzare ottimi scatti fotografici, sebbene con qualche piccola limitazione qua e là. La registrazione video è in 4K a 30fps, al massimo, mentre in termini di connettività possiamo trovare tutto il necessario per il corretto funzionamento: WiFi 802.11 ac dual band, bluetooth 5.0, type-C 2.0 (senza uscita video) ed anche chip GPS.