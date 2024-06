Dacia Bigster: il nuovo grande SUV dal prezzo ridotto

La Dacia non appresta a fermarsi minimamente. Dopo aver presentato solo qualche giorno fa la sua nuova Bigster, arrivano entusiasmanti notizie riguardanti i dettagli del modello. Sappiamo già che si tratta di un SUV dalle grandi dimensioni, ma ora veniamo a conoscenza di alcune caratteristiche che ne suggeriscono la comodità e la modifica dell’equipaggiamento a favore di strumenti molto più avanzati rispetto alle scorse versioni.

Il nuovo SUV Dacia, proprio grazie alle sue imponenti dimensioni, sarà il più grande mai costruito dall’azienda e diverrà uno dei suoi modelli di punta. In lunghezza l’auto sarà di circa 4,6 metri e, inoltre, verrà basata sulla piattaforma CMF-B, presentando così non solo una struttura più solida che in passato ma anche più moderna.

Il SUV ibrido Dacia costerà molto meno di quanto possiate credere

La società mostra il suo interesse verso le motorizzazioni più ecologiche che vanno a produrre emissioni meno impattanti per il nostro ambiente. Anche se non full electric le propulsioni scelte porteranno comunque a buoni risultati per la sostenibilità. La Bigster Dacia sarà venduta dalla società in versioni multiple dal mild hybrid all’ibrido “classico”. Per quanto riguarda la spaziosità interna, alcuni rumor riportavano la presenza di 6-7 posti, ma in realtà ne avrà 5. La scelta di limitare i posti è strategia. Se la Dacia avesse prodotto la Bigster con più spazio questa sarebbe andata in contrasto con un altro modello dell’azienda: la Dacia Jogger, ad ora unica auto della casa con 7 posti. La Bigster sarà il primo C-SUV della società e presenterà nuove dotazioni sperimentali, non presenti sui modelli precedenti dell’azienda. Alcune foto spie rivelate online, inoltre, mostrano qualche dettaglio in più sugli interni.

Pare che la Dacia Bigster abbia un volante multifunzione, un display multimediale ben strutturato ed un sedile per il conducente regolabile elettricamente. Le caratteristiche avanzate aggiuntive, con molta probabilità, saranno presenti sulla versione top della Dacia Bigster, il cui costo dovrebbe aggirarsi sui 30.000 euro restando quindi in una fascia di prezzo competitiva e parecchio allettante.