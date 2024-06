Il Wi–Fi 7 introdurrà significativi miglioramenti per la connessione a Internet. Tra questi ci sono velocità superiori e una maggiore affidabilità rispetto agli standard precedenti. C’è una condizione importante da considerare. Microsoft richiede, agli utenti che intendano accedere a tale supporto, che i computer siano aggiornati all’ultima versione di Windows 11 per essere compatibili con il Wi-Fi 7.

Secondo un recente documento di supporto pubblicato dall’azienda di Redmond, è necessario avere Windows11 versione 24H2 per poter utilizzare il Wi-Fi7 sui computer con il proprio sistema operativo. Ciò implica che solo i PC che hanno installato l’aggiornamento di metà anno di Windows 11 saranno in grado di sfruttare il nuovo standard di connessione.

Windows 11 permette di accedere al nuovo supporto Wi-Fi

Si tratta del l’aggiornamento del 2024. Attualmente, è già disponibile per i PC Copilot+ di Microsoft e dei suoi partner. Mentre per gli altri dispositivi è ancora in fase di beta testing, con un rilascio previsto tra settembre e ottobre di quest’anno. Anche Intel ha confermato che il supporto per il Wi-Fi 7 sarà incluso in Windows 11 24H2.

È importante ricordare che, una volta aggiornato il computer sarà poi necessario verificare se il proprio dispositivo possiede l’hardware necessario per supportare la connessione Wi-Fi 7. Quest’ultimo dettaglio è fondamentale per poter effettivamente sfruttare le nuove potenzialità offerte dallo standard di connettività.

Ciò è quanto è stato dichiarato. Al momento non è ancora chiaro se Microsoft estenderà la compatibilità con il Wi-Fi7 anche alle versioni precedenti di Windows 11. Considerando quando emerso, infatti, resta un’incognita. Solo con il tempo sarà possibile comprendere se il supporto arriverà anche agli utenti che hanno dispositivi che ancora mancano di tale aggiornamento. Tale informazione risulta essere particolarmente rilevante soprattutto se si considera che al momento quasi due terzi dei computer attivi utilizzano ancora Windows 10 come sistema operativo principale. Se l’azienda non estenderà la funzione alle versioni precedenti, la maggioranza degli utenti non potrà accedere al supporto Wi-Fi 7.