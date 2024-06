YouTube è nel pieno di una controffensiva contro l’uso degli adblock. A tal proposito Google sta considerando di modificare il metodo di inserimento e visualizzazione delle pubblicità. E non è tutto. Secondo recenti indiscrezioni, la piattaforma sta intervenendo anche nei confronti degli abbonamenti Premium sottoscritti tramite VPN. Diversi utenti, negli ultimi giorni sempre di più, su Reddit hanno testimoniato tale blocco. Sono molti coloro che scelgono di sottoscrivere il proprio abbonamento Premium sulla piattaforma per poter risparmiare sul costo mensile. In altri Paesi, infatti, possono essere offerti prezzi più bassi per accedere al servizio.

A tal proposito, un rappresentante di YouTube ha confermato a TechCrunch la nuova strategia. Il portavoce ha spiegato che nei casi in cui il Paese di registrazione non corrisponda a quello in cui l’utente accede, verrà chiesto di aggiornare i propri dati.

YouTube blocca gli abbonamenti con VPN

In Italia, il costo per iscriversi è di 11,99euro mensili. L’abbonamento offre numerosi vantaggi. Tra cui la rimozione degli annunci pubblicitari, la possibilità di scaricare video per visualizzarli offline, la riproduzione in background e la modalità Picture-in-Picture. Inoltre, include l’accesso a YouTube Music. In questo modo si amplia ulteriormente l’offerta di contenuti per tutti gli iscritti.

Il fenomeno dell’uso delle VPN per ottenere prezzi più bassi non è nuovo. Molti utenti ricorrono a suddetta pratica per aggirare le differenze di prezzo tra vari mercati internazionali. Eppure, YouTube sembra decisa a contrastarla, cercando di mantenere l’integrità dei suoi piani di abbonamento. Il tutto per garantire che i prezzi riflettano il mercato locale. Tale cambiamento potrebbe avere un impatto significativo sugli abbonati che utilizzano VPN per risparmiare, costringendoli a pagare il prezzo pieno.

Mentre l’azienda continua a lottare contro gli adblock e a migliorare l’esperienza utente attraverso l’abbonamento Premium, il bilanciamento tra accessibilità economica e sostenibilità del servizio rimane una sfida cruciale. A tale strategia si unisce la recente lotta agli abbonamenti con VPN.