Nuova Ford Puma Gen-E: il futuro B-SUV elettrico pronto al lancio

Sono passati più o meno tre mesi da quando la nuova Ford elettrica è stata avvistata e da allora l’attesa di scoprire qualcosa in più sul modello è schizzata alle stelle. La presentazione della versione green del prossimo B-SUV dell’azienda full electric si avvicina e grazie ad una ricostruzione grafica che circola online si cominciano ad ipotizzare i primi dettagli.

La cosa ovvia è proprio il propulsore elettrico, comprensibile dallo stesso nome della vettura che per l’appunto è “Ford Puma Gen-E” dove la e sta per elettrica. Dalle informazioni condivise la nuova Ford avrà una potenza di 136 CV, con lo stesso motore che hanno utilizzato per la E-Tourneo Courier. E la batteria? La parte più importante di questo nuovo SUV Ford avrà una capacità oscillante tra i tra i 50 e i 60 kWh che permetterà il raggiungimento di un’autonomia di circa 400 Km con una sola ricarica.

Interni e versioni possibili della nuovissima Ford full electric

A livello estetico esterno non vedremo grossi cambiamenti, i design è similare alla versione a combustione interna. Dopo l‘ultimo restyling, che ha visto l’introduzione di scudi ed ottiche ridisegnate, la Ford non ha sentito la necessità di apportare altre modifiche. Le principali novità riguarderanno probabilmente l’interno del veicolo. Ci saranno sistemi touch aggiornati e più tecnologici, con una nuova interfaccia con cui si potranno gestire interamente le funzioni legate alla batteria.

La Ford Puma Gen-E, a quanto si dice, dovrebbe essere disponibile in più versioni. Una variante più potente potrebbe essere presentata al pubblico ed avere un motore da 200 CV entrando in un segmento differente dal modello standard, più aggressivo e potente. Ora, sarete curiosi di sapere quando ci sarà il lancio effettivo, ma quel che si sa per adesso è solo che la Ford dovrebbe arrivare tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2025. Non ci resta che attendere con il fiato sospeso che l’azienda divulga altri dettagli ufficiali su questo SUV elettrico ed ecosostenibile.