Sky Stream: configurare il nuovo box di Sky con pochi passi

Sky ha messo a disposizione un nuovo pacchetto definito come Sky Stream, scopriamo insieme come configurare questo nuovo box

Sky ha reso disponibile un nuovo dispositivo che ridisegna completamente il concetto di intrattenimento domestico, parliamo di Sky Stream, un box che mette sul piatto l’esperienza che i fan hanno imparato ad apprezzare su Sky Glass grazie a Entertainment OS, anche se si ha già una televisione in casa, un po’ come accade con FireTV o Chromecast.

Il dispositivo in questione è in grado di imparare e memorizzare i gusti e le preferenze degli utenti proponendo loro contenuti adatti e contestuali, senza fare semplicemente da aggregatore ma riuscendo a unire un catalogo organico e ordinato di contenuti all’interno dei quali figureranno se in possesso di abbonamento anche quelli di Netflix, Disney+ e Prime Video, in perfetta sinergia tra loro, senza dover entrare una ad una nelle relative app.

Come configurare il box

Sky Stream è ordinabile sul sito di Sky o acquistabile in negozio ad appena 19 euro, equivalente al costo di attivazione, a disposizione ci sono numerosi pacchetti di contenuti e SkyGo è sempre incluso, una volta ricevuto il box la configurazione è molto semplice.

Sul retro sono presenti vari ingressi, l’alimentazione, una porta antenna digitale terrestre, una porta Ethernet e una HDMI, una volta collegato all’alimentazione, alla TV e all’antenna, vi basterà accendere la TV, recarvi presso la sorgente HDMI a cui è connesso il box e procedere alla sua prima configurazione, dovrete infatti connetterlo a internet via Wifi per usare tutte le funzionalità di streaming online, una volta connesso il box cercherà aggiornamenti e li effettuerà se presenti, lasciatelo lavorare senza spegnerlo.

Una volta ultimato il tutto vi chiederà di configurare il telecomando in modo da poter utilizzare le sue funzionalità avanzate tramite bluetooth, tra le quali la ricerca vocale, per farlo, a schermo vi verrà chiesto di premere contemporaneamente i tasti 1 e 3.

Dopodiché dovrete scegliere l’opzione “Sono io” per selezionare il vostro abbonamento ed effettuare l’accesso con le credenziali che avete in dotazione, in caso di mancato accesso potrete usare comunque i canali del digitale terrestre, per i quali verrà effettuate la classica scansione di rito dopo l’installazione.