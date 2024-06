Acquistare una delle tante smart TV di casa Samsung è divenuto con il tempo decisamente più semplice ed alla portata di ogni singolo consumatore, poiché dovete sapere che i prezzi sono stati fortemente ridotti rispetto al passato, riuscendo così ad accontentare e soddisfare le esigenze anche degli utenti con meno denaro a disposizione.

Il prodotto di cui vi parliamo oggi è il modello UE43CU7170UXZT, una smart TV da 43 pollici di diagonale, appartenente alla serie CU7000, con Crystal UHD e possibilità di trasmettere video fino alla risoluzione massima in 4K. Al suo interno troviamo, ovviamente, la piena compatibilità con il DVB-T2, detto digitale terrestre 2.0 (o di seconda generazione), con tre modalità di riproduzione: media, game e ambient.

Samsung: smart TV in promozione su Amazon

E’ davvero arrivato il momento di acquistare una smart TV di casa Samsung, il prezzo di vendita è indubbiamente uno dei migliori in circolazione, a partire comunque da un listino più che bilanciato, che era di soli 449 euro. Lo sconto applicato da Amazon corrisponde al 27% del valore originario, così da poter arrivare a spendere solamente 329 euro. Per l’ordine potete collegarvi qui.

Da un punto di vista puramente estetico il prodotto non si discosta particolarmente da ciò che siamo solitamente abituati a vedere, i piedi di appoggio sono posti ai lati, così da facilitare eventualmente il posizionamento di oggetti al di sotto del televisore stesso. Le dimensioni raggiungono 963 x 627 x 59 millimetri, mentre considerando i suddetti piedi, possono arrivare addirittura a 192,5 millimetri. Quest’ultimi sono realizzati in plastica, anche se sono sufficientemente robusti per essere in grado di reggere senza particolari difficoltà gli oltre 20kg di peso del televisore stesso.

L’acquisto su Amazon permette di ricevere il prodotto a domicilio in tempi brevi, con 30 giorni di reso gratuito.