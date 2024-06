Motorola Razr 50 Ultra, svelate le principali caratteristiche e il prezzo del foldable

Motorola ha presentato nei giorni scorsi la nuova famiglia appartenenti alla serie Edge 50. Tuttavia, l’attesa dei consumatori è tutta rivolta al debutto al lancio del nuovo smartphone pieghevole dell’azienda che si chiamerà Razr 50 Ultra.

Il lancio ufficiale del foldable è atteso per il prossimo 25 giugno ma possiamo già scoprire alcune informazioni molto importanti. Grazie ad alcune indiscrezioni svelate da leaker asiatici, sono state svelate le caratteristiche tecniche principali dello smartphone ma anche il prezzo a cui verrà commercializzato.

Il Motorola Razr 50 Ultra sarà uno smartphone pieghevole caratterizzato da un display OLED principale che raggiungerà una diagonale da 6,9 pollici. La risoluzione del pannello sarà di 1.5K e ci aspettiamo la presenza di un valore di refresh rate molto alto che potrebbe raggiungere i 120Hz.

Il lancio ufficiale del Motorola Razr 50 Ultra è imminente e possiamo scoprire lo specifiche tecniche e il prezzo di lancio

Non mancherà un display esterno, con una diagonale di circa 3 pollici, posto sulla scocca posteriore. Questa soluzione permetterà di leggere le notifiche e utilizzare alcune funzioni senza dover aprire lo schermo pieghevole.

Le prestazioni saranno assicurate dal System-on-Chip Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, una soluzione che conferma il posizionamento nella fascia alta del mercato. Sulla scocca posteriore, vicino al display esterno, sarà presente un comparto fotografico caratterizzato da tre ottiche. Il sensore principale da 50MP sarà affiancato da teleobiettivo da 64MP e un sensore ultra-wide da 50MP.

Oltre le caratteristiche tecniche trapelate, Motorola ha anche avviato la campagna pubblicitaria. In particolare, in India hanno iniziato a comparire cartelloni e pubblicità che ritraggono lo smartphone pieghevole e ne svelano ulteriori informazioni.

Inoltre, l’azienda ha aperto i pre-ordini in attesa dell’evento di lancio ufficiale previsto per il 25 giugno. Il device è diventato disponibile anche su Amazon e, grazie a questa comparsa sulla piattaforma di e-commerce, possiamo scoprirne il prezzo.

Al cambio, il prezzo di lancio dovrebbe aggirarsi sui 1.199 euro ma resta da chiarire quale sarà il prezzo finale per il mercato Europeo. Non resta che attendere ancora qualche giorno per avere le risposte ufficiali.