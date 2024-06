BMW non solo motori elettrici: continua la produzione termica

BMW parte con una nuova strategia dagli input innovativi. A differenza di tante altre società del campo, prevede di costruire non soltanto motori elettrici ma anche, sulla stessa linea, motori a combustione interna. La scelta è stata effettuate con l’intento di presentare alla clientela motori diversificati così da soddisfare qualunque richiesta possibile. Anche se l’azienda continua, ovviamente, a seguire la linea elettrica presentando novità multiple come il restyling della iX, BMW continuerà a produrre nuovi veicoli con motori endotermici.

Bernd Körber, capo del prodotto BMW, l’azienda è pienamente consapevole delle sfide lungo il percorso verso l’elettrificazione. Il CEO è convinto che se da un lato le previsioni sull’elettrico di due anni fa erano estremamente ottimistiche, le attuali risultano più pessimistiche. Dato il futuro incerto, la BMW ha quindi deciso di investire in tutte le tipologie di propulsione.

Più motori per più esigenze: la strategia BMW

Körber, durante un’intervista di non molti giorni fa, ha esplicato come per la BMW sia sempre stato chiaro che lo sviluppo del mercato non sarebbe stato fisso, su una linea retta, ma estremamente volatile, dipeso dai regolamenti e dalle esigenze dei clienti. Per questo motivo, BMW ha adottato questa strategia tecnologicamente flessibile. Ha integrato quindi tutti i sistemi di propulsione su una sola linea di produzione. Questo approccio consente alla società di adattarsi prontamente alle variazioni del mercato senza chiudere stabilimenti o ridurre i turni, continuando sempre con il proprio lavoro.

Già si intravede come la strategia abbia preso forma nei modelli attualmente disponibili. Le versioni completamente elettriche della gamma di SUV BMW, come le X1, X2 e X3, sono disponibili insieme alle altre motorizzazioni a combustione. Intanto, la Serie 3 standard continuerà a utilizzare un’evoluzione dell’attuale architettura a trazione posteriore, mentre il veicolo elettrico della Serie 3 sarà basato su una piattaforma mai vista sino ad ora. In tal modo la BMW potrà mantenere la sua tradizione di performance e qualità. La società potrebbe aver quindi intrapreso la strategia migliore per sopravvivere ai cambiamenti. La flessibilità garantisce non solo tanta scelta, come detto, ma anche la stessa vita dell’azienda.