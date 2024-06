WhatsApp: attenzione all'invio delle foto in alta definizione

WhatsApp è l’app preferita per la condivisione di messaggi, testi, vocali ed immagini di milioni e milioni di utenti. Da agosto dell’anno scorso, la piattaforma di Meta ha anche introdotto la possibilità di inviare foto e video in “qualità HD”. Fino ad allora la compressione applicata alle immagini ne riduceva di molto la qualità. Adesso, questa impostazione, diventa automatica e non va selezionata ogni singola volta.

Attivare l’HD automatico su WhatsApp è semplice. Basta aprire l’app, andare nelle Impostazioni, selezionare Archiviazione e dati e poi Qualità caricamento file multimediali. Qui è possibile scegliere tra la Qualità standard e la Qualità HD. La seconda opzione permette di inviare file con risoluzione superiore ed una piccolissima compressione. Per inviare foto o video alla risoluzione e qualità originali senza alcuna compressione, è invece necessario inviarli come allegato.

Consumo di dati e memoria a rischio per le foto di WhatsApp in HD

La qualità HD su WhatsApp ha un impatto negativo ed importante sul consumo di dati e sullo spazio di archiviazione. Le foto e i video in HD possono essere fino a sei volte più pesanti rispetto ai file a qualità standard, il che comporta tempi di invio e ricezione più lunghi. Questo maggiore “peso” dei file implica anche un consumo di dati molto superiore, un aspetto critico per chi utilizza piani dati mobili e non è connesso a una rete WiFi. I file in HD, come se non bastasse, occupano molto più spazio di archiviazione sul dispositivo e aumentano la dimensione del backup di WhatsApp.

Vale la pena attivare l’HD automatico per le foto e i video su WhatsApp? La risposta dipende dall’uso proprio che si fa dell’app. In molte chat, la qualità delle foto e dei video potrebbe non essere così importante e l’HD automatico potrebbe benissimo essere evitato. In altre chat, invece, soprattutto quelle utilizzate per lavoro o comunque per questioni importanti, l’alta qualità può essere molto utile. WhatsApp potrebbe considerare la possibilità di donare la scelta della qualità predefinita in base alla singola chat, così da dare agli utenti l’opportunità di selezionare di default dove preferiscono l’opzione.