PosteMobile: in arrivo l’Opzione 5G per tutte le sue offerte

L'operatore PosteMobile sta per introdurre l'Opzione 5G per tutte le opzioni telefoniche offerte ai suoi utenti.

PosteMobile ha deciso di rinnovare tutte le sue offerte con la nuova Opzione 5G. Quest’ultima è riservata a tutti i suoi nuovi utenti ed ai già clienti. L’opzione prevede un costo aggiuntivo di 3euro al mese. In questo modo gli utenti potranno navigare a velocità fino a 2Gbps in download. Mentre in upload sono 200Mbps.

Per usufruire della rete 5G di PosteMobile sono necessari alcuni requisiti. È indispensabile disporre di uno smartphone compatibile con le reti di nuova generazione. Inoltre, è necessario attivare il 5G nelle impostazioni. Infine, bisogna trovarsi all’interno di un’area coperta dal segnale di quinta generazione.

PosteMobile rende disponibile il 5G per tutti i suoi utenti

Attualmente, l’operatore non prevede alcuna nuova tariffa che includa direttamente la nuova connessione. La tecnologia viene offerta esclusivamente come opzione aggiuntiva.

Per i piani con rinnovi diversi da quello mensile, PosteMobile ha previsto specifici costi aggiuntivi per l’Opzione 5G. Il costo è di 9euro per i piani con rinnovo trimestrale e 18euro per quelli con rinnovo semestrale. Infine, è previsto un pagamento di 36euro per quello annuale. Il costo dell’opzione 5G viene addebitato direttamente sul credito telefonico della SIM. Per i piani PostePay Connect, invece, i rinnovi saranno prelevati dalla carta Evolution associata alla SIM. In caso di credito insufficiente la promo verrà disattivata automaticamente. Sarà possibile riattivarla tramite diversi mezzi. Il primo è recandosi sull’app Postepay, oppure nell’area personale del sito PosteMobile. Infine, è possibile procedere inviando un SMS gratuito con il testo “SI 5G” al numero 4071160, o chiamando il 160.

L’Opzione 5G può essere attivata in diversi modi. È possibile farlo recandosi in un Ufficio Postale, insieme all’attivazione di una nuova SIM con nuovo numero. Oppure è possibile procedere tramite MNP (Mobile Number Portability). Si può anche attivare tramite l’app Postepay, nella sezione “Personalizza il tuo piano“, inviando un SMS con il testo “SI 5G” al numero 4071160 o chiamando il numero 160.