Truffa EURO 2024: ecco il messaggio che svuota il conto

Le truffe di tipo phishing sono sempre più pronte a mietere vittime, esattamente come sta facendo quella che usa il nome di Conad. Arrivata nella casella di posta elettronica di moltissimi utenti, questa mail ha messo in difficoltà tutti, con alcuni che ci sono cascati cliccando sui link presenti nel testo. Serve stare molto attenti, in quanto è proprio cliccando sui collegamenti ipertestuali che si finisce per essere fregati dalla truffa. Oggi è il caso di una situazione molto particolare: secondo quanto riportato infatti chi clicca sul link nel testo si ritrova a compilare un modulo.

Le persone credono che questo serva per sottoscrivere di nuovo l’iscrizione al programma fedeltà pagando una cifra molto più bassa del solito. In realtà gli utenti non sanno che compilando quel modulo concedono i loro dati personali ai truffatori. La vera truffa dunque è proprio questa: rubare i dati e anche i soldi se si inserisce la carta.

Truffa a nome di Conad: ecco come si presenta il messaggio rischioso

Questo è il messaggio che sta girando nelle ultime ore e che sta mettendo in difficoltà le persone. Basta leggere l’intestazione per capire che gli utenti hanno a che fare con qualcuno che finge di spacciarsi per il Conad, parte lesa.

“Gentile Cliente Conad,

Vorremmo offrirti l’opportunità unica di ricevere un nuovo di zecca

Set Tupperware Modular Mates da 36 pezzi!

Per richiederlo, rispondi semplicemente a questo breve sondaggio sulla tua esperienza con Conad.

INIZIA IL SONDAGGIO

Il tuo codice univoco:

#CONAD23“.

Fate molta attenzione a diversi aspetti come ad esempio l’indirizzo e-mail del mittente. Questo infatti non racchiude il dominio di Conad e già da lì si capisce che si tratta di una truffa. Un altro aspetto è sicuramente l’italiano: è chiaro che questo testo sia scritto con un italiano pessimo, segno di una truffa in corso.