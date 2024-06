Truffa con messaggio tramite mail: il testo che ruba soldi agli utenti

Sono molte le persone che hanno ravvisato una nuova truffa in corso sul web, la quale adotterebbe la tecnica del phishing. Agli utenti viene fatto credere di avere un pacco in sospeso con un noto corriere, ma in realtà non c’è nulla di vero in tutto ciò.

Truffa in corso sul web, tramite e-mail arriva questo messaggio

“CONSEGNA DEL PACCO IN RITARDO

Abbiamo appena spedito il tuo ordine!

Caro Felicegalluccio,

Questo è il nostro terzo ed ultimo tentativo di contattarti. Il tuo pacco è trattenuto presso il nostro centro di distribuzione a causa della mancanza di spedizione. Poiché il periodo di trattenimento di 30 giorni si avvicina rapidamente, restituiremo il pacco al mittente se la spedizione non viene pagata entro le prossime 48 ore.

Segui il link qui per pagare le spese di spedizione e confermare i dettagli di spedizione.

SELEZIONA QUI

Grazie e buona giornata!

Saluti: Consegna della posta”.

È proprio in situazioni del genere che si finisce col perdere un attimo il lume della ragione cascando nella truffa. Le persone hanno segnalato un messaggio che è praticamente quello che potete leggere qui in alto, il quale avrebbe portato già grande scompiglio in giro. Secondo quanto riportato, sono tantissime le truffe che ogni giorno si abbattono sugli utenti con questo trucco. Si finge in poche parole di avere un pacco in sospeso per una persona, la quale magari ha veramente ordinato qualcosa che attende di ricevere.

Sarà proprio quello il momento nel quale la persona cliccherà sul link per dare un’occhiata al percorso che il suo fantomatico pacco starebbe facendo. La truffa spingerà dunque l’utente malcapitato a compilare un form mediante il quale finirà per concedere i suoi dati personali e quelli delle carte di credito senza neanche saperlo. Danno un’occhiata all’indirizzo e-mail si capisce benissimo che si tratta di un fake, per cui state molto attenti.