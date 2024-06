Il OnePlus Ace 3 Pro probabilmente non sarà mai disponibile in Europa, ma merita comunque attenzione per alcune informazioni emerse su Weibo. Infatti, potrebbe essere commercializzato in futuro nel nostro mercato con un nome diverso, come ad esempio OnePlus 12T.

Le immagini trapelate sul social network cinese provengono da materiale pubblicitario e mostrano il dispositivo in due colorazioni: bianca e azzurra. La scocca posteriore si distingue per un grande modulo circolare che ospita tre fotocamere e un flash LED. Più in basso, è visibile il classico logo OnePlus. La fotocamera fontale è posizionata al centro del display. Quest’ultimo è curvo sui lati e ha ottenuto una certificazione DisplayMate A+. Inoltre, il dispositivo sarà equipaggiato con il processore di punta Snapdragon 8 Gen 3, in attesa della nuova generazione.

Prime specifiche sul nuovo dispositivo OnePlus

Le altre informazioni tecniche sono state ricavate da precedenti indiscrezioni. Il OnePlus Ace 3 Pro dovrebbe presentare una memoria con 16GB di RAM e fino a 1TB di archiviazione. Mentre la connettività sarà garantita dal supporto per la rete 5G. Le fotocamere, come anticipato, includeranno una anteriore posizionata al centro del display e tre posteriori, con una principale da 50MP e un teleobiettivo con zoom ottico 2x. Inoltre, sarà presenta la terza fotocamera di cui, al momento, non sono emersi dettagli specifici. La batteria potrebbe presentare un’ampia capacità. Considerando che l’Ace 2 Pro dispone di una batteria da 5.000mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 150W. È dunque ipotizzabile che potrebbe esserci qualcosa di simile o superiore per il nuovo modello.

Secondo quanto riportato su Weibo, il lancio del OnePlus Ace 3 Pro potrebbe avvenire già entro questo mese di giugno. Non si tratta però di informazioni certe. Dunque, bisognerà attendere conferme ufficiali per sapere se lo smartphone sarà effettivamente distribuito in tale periodo e se arriverà o meno in Europa e sotto quale denominazione. Questo smartphone promette di offrire caratteristiche di alta gamma, confermando OnePlus come uno dei protagonisti nel segmento degli smartphone di fascia alta.