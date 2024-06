L’evento Apple più atteso dell’anno è ormai vicino. Mancano soltanto pochi mesi e avremo finalmente l’opportunità di conoscere gli iPhone 16, sui quali possediamo già tantissime informazioni.

Le indiscrezioni sui melafonini di nuova generazione sono sempre numerosissime e iniziano a circolare sempre con un largo anticipo. Anche quest’anno abbiamo avuto modo di ascoltare parecchie voci che hanno offerto un quadro abbastanza completo di quelli che saranno gli aggiornamenti introdotti da Apple. Una delle informazioni più recenti riguarda i colori nei quali saranno disponibili i vari modelli di iPhone 16.

Tutte le colorazioni di iPhone 16 attese a settembre

Secondo quanto riportato dal portale PhoneArena.com, Apple proporrà i suoi iPhone 16 e 16 Plus in più varianti, tra le quali ci saranno colorazioni tipiche e ormai ben conosciute e opzioni dai colori vivaci; iPhone 16 Pro e Pro Max, invece, potrebbero mantenere un aspetto più tradizionale, presentandosi nelle tipiche versioni a noi note.

Entrando nel dettaglio, molto probabilmente avremo modo di acquistare iPhone 16 e 16 Plus nelle seguenti colorazioni:

Mezzanotte, è sicuramente l’opzione più elegante con tonalità che si avvicinano al nero;

è sicuramente l’opzione più elegante con tonalità che si avvicinano al nero; Galassia , una colorazione tendendo al bianco/dorato;

, una colorazione tendendo al bianco/dorato; (Product)Red, il rosso cremisi che ha sempre conquistato una fetta non indifferente di utenti;

il rosso cremisi che ha sempre conquistato una fetta non indifferente di utenti; Verde chiaro , simile al verde adottato da Apple su iPhone 15 ma con una tonalità più leggera;

, simile al verde adottato da Apple su iPhone 15 ma con una tonalità più leggera; Giallo , già proposto dal colosso l’anno scorso e pronto a tornare sui nuovi melafonini;

, già proposto dal colosso l’anno scorso e pronto a tornare sui nuovi melafonini; Rosa, anch’esso abbastanza conosciuto;

anch’esso abbastanza conosciuto; Lavanda, un viola decisamente elegante già visto su iPhone 14.

Per quanto riguarda i modelli iPhone 16 Pro e Pro Max ci sarà meno possibilità di scelta. Apple potrebbe proporre soltanto quattro colorazioni, tra le quali Grafite/Nero siderale già presentato con iPhone 14 e sostituito l’anno scorso dall’esclusivo Nero grafite. Non mancherà l’opzione Argento e il Bianco che potrebbe ricordare iPhone 14 distinguendosi davvero per poco dall’argento. Ad accompagnare le colorazioni più tradizionali ci sarà anche una versione Rosa.