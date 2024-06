Vodafone è un operatore telefonico molto conosciuto e utilizzato in Italia, grazie alle sue promozioni esclusive e ai suoi servizi di ottima qualità.

L’operatore ha sempre posto particolare attenzione verso le esigenze di tutti i suoi clienti, in particolare quelli appartenenti a determinate categorie e ai clienti che hanno già la rete fissa in casa.

Secondo i dati più recenti, Vodafone conta in Italia circa 18 milioni di clienti mobili e ben 2,7 milioni di clienti fissi. Numeri importanti che incoronano Vodafone come uno degli operatori telefonici più importanti nel nostro paese, nonostante una agguerrita competizione dovuta anche alla recente nascita degli operatori telefonici virtuali.

Con l’arrivo dell’estate 2024 Vodafone propone ai nuovi e ai vecchi clienti una serie di promozioni esclusive con giga illimitati e chiamate per tutti i numeri.

Vodafone: quali sono le offerte migliori di questo periodo?

Vediamo insieme quali sono le offerte migliori dell’operatore telefonico in questo periodo.

La prima offerta molto interessante è BRONZE PLUS, disponibile per tutti i clienti provenienti da alcuni operatori telefonici virtuali come Poste Mobile, Iliad, Fastweb e altri. La promozione prevede, infatti, minuti e SMS illimitati verso tutti e giga illimitati in 5G se si attiva l’offerta con Smart Pay e in alternativa 150 giga al mese a soli 9,99 euro al mese.

La seconda tariffa, è disponibile esclusivamente per i clienti che hanno già la rete fissa Vodafone. Si chiama FAMILY+ e prevede minuti e SMS limitati verso tutti e giga illimitati in 5G a soli 9,99 euro al mese.

L’ultima offerta di cui vorremmo parlarvi si chiama RED MAX UNDER25, e già dal nome si comprende che è un’offerta dedicata ai clienti con meno di 25 anni e offre minuti e SMS illimitati, minuti illimitati verso l’Unione Europea, 100 giga in 5G, rete sicura e Vodafone Club incluso se si paga con Smart Pay. Il tutto a soli 9,99 euro al mese.