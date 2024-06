Porsche di recente ha aperto una nuova stazione di ricarica di alto livello a Ingolstadt, Germania. In questo modo ha ampliato la sua rete di infrastrutture dedicate all’elettrico. Situata vicino all’autostrada A9, la stazione rappresenta un passo avanti nella strategia del marchio. Ideata per semplificare i viaggi di lunga distanza per i possessori di veicoli elettrici. Dotata di colonnine da 400 kW, la struttura offre quattro postazioni di ricarica rapida. A cui si aggiungono 4 punti di ricarica in corrente alternata da 22 kW. Questa capacità consente alle auto di ricaricarsi efficacemente. Mentre i proprietari possono rilassarsi all’interno della lounge attrezzata con WiFi e servizi igienici.

Un salto avanti nella rete di ricarica Europea di Porsche

L’accesso alla struttura e alla lounge è gestito tramite Porsche ID. Esso deve essere collegato al veicolo per consentire l’accesso automatico mediante il riconoscimento della targa. In alternativa, i clienti possono utilizzare la PorscheCharging Card o un codice QR dell’app MyPorsche. Questo nuovo hub rappresenta un punto di riferimento nell’ambito delle infrastrutture di ricarica rapida. In quanto mira a migliorare l’esperienza di guida elettrica lungo le principali rotte europee. Ad esempio, la capacità delle colonnine da 400 kW consente alla Porsche Taycan, recentemente aggiornata, di ricaricarsi al massimo delle sue potenzialità.

Attualmente, oltre alla stazione di Ingolstadt, sono state inaugurate altre strutture chiave come Bingen am Rhein, Estenfeld e Koblach. Dimostrando così l’impegno continuo del costruttore nel migliorare l’accessibilità e l’efficienza dell’ alimentazione rapida lungo le autostrade europee. Il passaggio da colonne HPC da 300 a 400kW nelle stazioni esistenti testimonia ulteriormente l’evoluzione della tecnologia e dell’infrastruttura di Porsche.

Importante sottolineare poi che il PorscheCharging Service offre l’accesso a quasi 700.000 punti di ricarica in 24 Paesi europei. Questo vasto network permette agli automobilisti di pianificare viaggi senza preoccupazioni. Insomma, con uno sguardo sempre rivolto al futuro l’azienda continua a espandere la sua rete di stazioni. Promettendo ulteriori miglioramenti e aggiornamenti per soddisfare le crescenti esigenze dei clienti.