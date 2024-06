Cisco ha deciso di aggiornare la sua piattaforma per la sicurezza informatica in modo da poter ottenere delle nuove modalità di utilizzo ma soprattutto per rendere ancora più sicura la piattaforma Cisco garantendo una maggiore affidabilità. L’ introduzione dell’ intelligenza artificiale aiuta molto gli sviluppatori poiché può aiutare gli utenti ad avere una maggiore personalizzazione del loro spazio di archiviazione ma può servire anche da guida per introdurre nuove forme di immagazzinamento.

Le novità sono Cisco Hypershield, Cisco Secure Firewall, Cisco Security Cloud Control e altre nuove fonti di telemetria attraverso l’ introduzione di nuovi componenti per Splunk. La nuova tecnologia che verrà utilizzata includerà anche Cisco Extended Detection and Response (XDR) e Splunk Enterprise Security. Queste integrazioni saranno in grado di individuare delle minacce alle reti aziendali in modo da mette in primo piano e bloccare le attività che potrebbero andare ad intaccare la sicurezza di queste reti.

Cisco, ecco alcune delle principali novità

Cisco Hypershield è la nuova architettura per i data center che utilizza l’ AI per aiutarla nell’ individuazione delle nuove minacce. Verrà aumentata la produzione di unità di elaborazione dell’ infrastruttura di Intel ampliando le opzioni di sicurezza per i clienti; inoltre le macchine virtuali verranno integrate attraverso la tecnologia open-source eBPF. Cisco Firewall invece è il miglior firewall di nuova generazione con la funzionalità SD-WAN elimina la necessità di più dispositivi nelle filiali aziendali. La versione 7.6 di Firewall Threat Defense migliora la sicurezza dei dati grazie all’ intelligenza artificiale. Il nuovo modello di Security Cloud Control consente di automatizzare la ricerca dei problemi e la loro risoluzione migliorando la sicurezza.

Grazie a queste nuove innovazioni, l’ azienda potrà garantire quell’ affidabilità che numerosi utenti chiedevano da tempo cosicché i loro dati saranno al sicuro e protetti anche dall’ ausilio dell’ intelligenza artificiale. Saranno molti gli interventi che miglioreranno la sicurezza informatica in ambito aziendale in modo da poter introdurre dei metodi di apprendimento in base alle esigenze dell’ utente.