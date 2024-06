È emersa una nuova truffa su WhatsApp che sta colpendo diversi utenti, soprattutto nel nord della Sardegna ma anche in altre zone d’Italia. Lo schema truffaldino utilizzato sfrutta la preoccupazione delle persone per la propria salute. I criminali, infatti, utilizzando come esca un messaggio che sembra provenire da un ufficio dell’ASL. Un nome che solitamente ispira fiducia e sicurezza nelle comunicazioni sanitarie.

Il messaggio fraudolento invita i destinatari a contattare un presunto ufficio socio assistenziale. Per farlo viene fornito un numero telefonico (89341472) indicato nel testo del messaggio. Il contenuto del messaggio cerca di generare allarmismo per convincere le vittime a agire rapidamente. Una volta che le persone chiamano quel numero, anziché essere messi in contatto con personale dell’ASL, vengono reindirizzati a un numero a pagamento. Tale stratagemma ha l’effetto di prosciugare il credito telefonico degli utenti in pochi minuti.

Su WhatsApp in arrivo una nuova truffa telefonica

Le conseguenze di questa frode sono gravi. Al momento sono molti individui che hanno segnalato di essere stati ingannati. L’ASL di Sassari ha risposto alle segnalazioni con un annuncio ufficiale. In quest’ultima vengono prese le distanze dai messaggi fraudolenti.

Infatti, secondo quanto dichiarato le Aziende sanitarie del Servizio Sanitario Regionale non utilizzano mai numeri a pagamento per comunicare con i cittadini. Gli avvisi dell’ente vengono inviati solo tramite numero verde o utilizzando i canali ufficiali. Dunque, qualsiasi messaggio sospetto, proveniente da un contatto non riconosciuto, potrebbe essere una possibile truffa.

Per proteggersi e non cadere vittima di questo tipo di frode, è consigliabile verificare sempre l’autenticità delle comunicazioni. Per farlo basta controllare i canali ufficiali dell’ASL. Inoltre, è possibile contattare direttamente l’ente interessato tramite i numeri verdi disponibili. In caso di dubbio, è preferibile non rispondere o nel caso informarsi prima con fonti affidabili. La nuova truffa su WhatsApp evidenzia l’importanza di raggiungere una maggiore consapevolezza digitale.