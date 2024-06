Potrà non essere l’ultimo modello della linea più famosa in assoluto di smartphone presente sulla terra, ma non possiamo di certo negare che l’iPhone 15 sia un dispositivo eccellente e dalle prestazioni favolose. Probabilmente è uno dei più performanti di tutta la Apple Questo particolare modello è uno dei più richiesti in assoluto dalla clientela. Perché? Perché possiede un meraviglioso display e una fotocamera che regala meravigliosi scatti. Alcune delle promo più allettanti sono però presenti soltanto negli store Vodafone.

Le offerte con smartphone incluso proposte dalla Vodafone comprendono un pagamento rateizzabile divisibile in 24 comode rate. L’importo di queste varia ovviamente in base alla memoria del dispositivo scelto e del tipo di promozione che si sceglie di abbinare. Per l’attivazione della tariffa il gestore richiede un contributo di 9,99 euro, mentre la spedizione è GRATIS. Il prezzo di partenza richiesto per l’acquisto dell’iPhone 15 è di soli 27,99 euro al mese per un totale 24 mesi, con un anticipo di 99,99 euro.

Le altre promo di Vodafone più imperdibili di questo momento

Vodafone presenta anche il servizio straordinario Smart Change. Questo consente di dare in permuta il proprio vecchio smartphone e avere in cambio un accredito sul conto pari alla valutazione effettuata dal gestore. Si può ottenere uno sconto fino a 600 euro che va a rendere l’acquisto dell’iPhone ancora più allettante di quanto lo fosse prima.

Tra le offerte di telefonia mobile abbinabili alla rateizzazione presenti nel portafogli Vodafone, c’è Family+. Questa fantastica e imperdibile promozione include minuti, messaggi e Giga straordinariamente illimitati con tecnologia 5G alla per appena 9,99 euro al mese. I clienti Vodafone mobile possono anche beneficiare di un altro super sconto sull’abbonamento di fibra ottica. Per chi sceglie Internet Unlimited avrà una connessione senza limiti ed anche chiamate infinite per qualunque numero, un modem con Wi-Fi Optimizer per una connessione estremamente veloce e l’attivazione inclusa. Il costo in tal caso è di 22,90 euro al mese per chiunque abbia una promo attiva sullo smartphone.