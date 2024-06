SUV compatti: Dacia sfida Peugeot e Renault con nuovo modello

La famiglia Dacia sta per accogliere un nuovo membro nella forma di un SUV compatto, posizionato strategicamente tra la Sandero e il Duster. L’attesa è tesa non solo sulle specifiche tecniche, ma anche sul nome che questo veicolo adotterà e sulle opzioni di motorizzazione che offrirà, compresa la possibilità di una propulsione elettrica.

Il nuovo SUV della Dacia

L’entusiasmo in casa Dacia è palpabile, guidato non solo dai successi della gamma attuale ma anche dall’anticipazione di nuovi modelli. Tra questi spicca un SUV compatto che potrebbe rimpiazzare la Sandero Stepway attuale, secondo i render di L’Automobile Magazine. La Sandero nella sua configurazione attuale potrebbe continuare sotto il nome di Streetway, mentre la Stepway, rappresentante la maggior parte delle vendite del modello, potrebbe evolversi in un SUV compatto con un’altezza da terra elevata, progettato per misurare circa 4,15 metri. Questo posizionamento lo collocherebbe idealmente tra la Sandero (4,08 metri) e il Duster (4,34 metri).

Il nuovo modello, appartenente al segmento B, si prevede possa competere con modelli come il Peugeot 2008 e il Renault Captur, mantenendo la tradizionale attrattiva di Dacia per i prezzi competitivi. Alla base del progetto si presume ci sarà la piattaforma CMF-B del Gruppo Renault, già consolidata e affidabile, utilizzata su modelli recenti come Clio, Captur, Jogger, Arkana e anche veicoli Nissan come Juke e Note.

Una delle questioni cruciali riguarda il nome del veicolo. Dovrà necessariamente abbandonare il nome Sandero Stepway, considerato che esteticamente si discosterà notevolmente dalla Sandero di quarta generazione. Una possibile opzione potrebbe essere Dacia Stepway, mantenendo così un legame con il passato della gamma Stepway. Per quanto riguarda le opzioni di motorizzazione, è certo che ci saranno varianti tradizionali a combustione interna, ma c’è anche la speculazione di una versione completamente elettrica, beneficiando delle tecnologie previste per la futura Renault 4 E-Tech. Per conferme ufficiali è necessario attendere ulteriori comunicazioni.

Nell’attesa di ulteriori sviluppi

Con l’approccio prudente di Dacia verso l’elettrificazione e la reputazione consolidata nel segmento dei veicoli accessibili, l’arrivo di questo nuovo SUV compatterà sicuramente l’offerta della casa automobilistica rumena, offrendo ai consumatori un’alternativa versatile e conveniente nel sempre più competitivo mercato degli SUV compatti.