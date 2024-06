All’inizio, i notebook dotati delle nuove APU Ryzen AI 300 Series di AMD non saranno immediatamente dei veri e propri Copilot+ PC. John Taylor, Senior Vice President e Chief Marketing Officer di AMD, ha condiviso un aggiornamento su LinkedIn. Ciò significa che, a differenza di chi acquista un notebook basato su microprocessore Snapdragon X Elite, coloro che sceglieranno un laptop con le nuove soluzioni Ryzen AI non avranno subito un sistema certificato per Copilot+. Pertanto, inizialmente non sarà possibile utilizzare funzionalità di intelligenza artificiale in locale come Paint Cocreator, Restyle Image e la funzione Recall, il cui rilascio è stato recentemente posticipato.

La situazione è legata a un problema di certificazione e tempistiche. In ogni caso, le APU Ryzen AI 300 Series vantano un’unità di elaborazione neurale (NPU) con una capacità di 50 TOPS, il valore più alto nella categoria al momento, superando il Snapdragon X Elite e X Plus con 45 TOPS e il futuro progetto Intel Lunar Lake, che raggiungerà i 48 TOPS.

Niente Copilot+ sui nuovi notebook AMD ed Intel

Per quanto riguarda l’assenza di supporto a Windows 10 per le nuove APU-AMD, è chiaro che, sebbene le funzionalità Copilot+ di Microsoft saranno disponibili solo in seguito, chi acquisterà notebook con Ryzen AI 300 Series potrà, in realtà, comunque usufruire delle capacità di intelligenza artificiale tramite software di terze parti eseguiti in locale.

Quanto riportato vale anche per i sistemi Intel. A tal proposito, James Howell, responsabile marketing di Microsoft, in una dichiarazione rilasciata a The Verge, ha dichiarato che i PC Lunar Lake e AMD Strix sono AI PC Windows 11 che soddisfano i requisiti hardware dei Copilot+PC. Le aziende stanno dunque collaborando a stretto contatto per offrire tali esperienze tramite aggiornamenti gratuiti, quando disponibili.

Thomas Hannaford, PR manager di Intel, inoltre, ha dichiarato che Lunar Lake otterrà le esperienze Copilot+ tramite un aggiornamento non appena disponibile. Anche NVIDIA ha confermato a The Verge che gli AI PC Windows 11 riceveranno un aggiornamento gratuito alle esperienze Copilot+ PC il prima possibile.

Dunque, sebbene i notebook con le nuove APU Ryzen AI 300 Series non siano inizialmente certificati come Copilot+ PC, gli utenti possono aspettarsi un aggiornamento che abiliterà queste funzionalità entro la fine dell’anno, permettendo di sfruttare al massimo le capacità avanzate di intelligenza artificiale.