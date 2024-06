Huawei Watch Fit 3 è uno smartwatch di ottima qualità, un prodotto di fascia medio-alta, che allo stesso tempo rappresenta un upgrade importante rispetto alla generazione precedente, sia in termini di eleganza, che di funzionalità effettivamente accessibili da parte del pubblico.

Il prodotto presenta un ampio display AMOLED da 1,82 pollici di diagonale, è completamente a colori e touchscreen, figlio di una reattività che va ben oltre le più rosee aspettative, ma soprattutto di una qualità che nulla ha da invidiare ai fratelli maggiori (e ben più costosi). Il sistema di controllo si affida direttamente al touchscreen, ma anche ad un pulsante fisico (personalizzabile) ed una ghiera con funzione di pressione.

Huawei Watch Fit 3: vi attende un grande regalo

Tutti possono finalmente pensare di acquistare Huawei Watch Fit 3 pagandolo decisamente poco, infatti il suo listino di 198 euro è stato fortemente ridotto da Amazon, fino ad arrivare ad un valore finale tutt’altro che elevato: soli 159 euro. L’acquisto può essere completato al seguente link.

Coloro che lo sceglieranno, potranno comunque fare affidamento su alcuni punti di forza di una promozione che promette faville: prima di tutto la versione in offerta prevede cinturino in tessuto, comodissimo per il periodo estivo, in quanto non si attacca alla cute, cosa che invece accade con il cinturino classico. In secondo luogo sono previste in regalo le Huawei Freebuds SE 2, cuffiette true wireless di qualità sopraffina, che permettono in questo modo di godere sin da subito di tutto l’ecosistema dell’azienda cinese.

Da notare che l’omaggio è immediato, non sarà necessario effettuare richieste di alcun tipo, dovrete semplicemente effettuare l’acquisto al link che vi abbiamo inserito sopra, ed attendere che entrambi i prodotti vi vengano consegnati a domicilio direttamente da Amazon stessa.