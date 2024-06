Android ha da sempre fornito ai suoi utenti la possibilità di installare manualmente ogni tipo di applicazioni. A tal proposito, stanno arrivando una serie di misure di sicurezza per la pratica del sideload. Si tratta di un’operazione semplice su Android che necessita di scaricare file apk da aprire ed installare.

Riguardo tale pratica, Google ha introdotto alcune misure di sicurezza, come ad esempio la richiesta di consenso all’installazione di apk manualmente. A tal proposito è importante ricordare che quest’ultimi non possono essere scansionati dai sistemi di sicurezza. Dunque, potrebbero contenere alcune minacce non rilevabili prima che vengano installati.

Installazione APK su Android più sicura

Riguardo tali sistemi sta per arrivare una nuova funzionalità sul Play Store di Google. Quest’ultima aggiungerà un ulteriore livello di sicurezza alla pratica del sideload delle app Android. Consiste in un nuovo controllo che richiederà l’autenticazione biometrica prima che si possa procedere con l’installazione dei file apk.

Secondo un’immagine, effettuata durante il teardown e diffusa da Android Authority, il Play Store richiederà agli utenti di autenticarsi tramite il riconoscimento dell’impronta digitale. Tale passaggio sarà necessario per poter procedere con l’installazione. È presente anche una procedura alternativa. Quest’ultima permette di autenticarsi e confermare l’installazione tramite l’uso del PIN del dispositivo Android che si sta utilizzando per scaricare il file apk.

Una volta conclusa l’autenticazione si apre una nuova sezione in cui confermare l’installazione. Quest’ultima è simile a quella prevista quando è necessaria l’autenticazione biometrica su Android. Un esempio concreto è quello che accade con le applicazioni bancarie.

È una novità particolarmente utile per rendere l’installazione di apk sui dispositivi Android molto più sicura. Il sistema di sicurezza, infatti, rende impossibile che vengano scaricati file all’insaputa degli utenti. Al momento, suddetta funzione non è stata ancora distribuita dato che si trova ancora in stato di sviluppo. Considerando il grado di avanzamento è ipotizzabile che la distribuzione possa avvenire prima del previsto.