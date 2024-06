Mercedes svolta negli USA: accordo con Alpitronic per la rete di ricarica

Oltre alla produzione di tanti nuovi modelli di auto, in casa Mercedes si pensa al futuro. Siccome quest’ultimo è rappresentato dall’elettrico, l’azienda tedesca si sta adoperando per costruire anche le infrastrutture giuste, come una rete utile per la ricarica rapida per le auto elettriche.

L’azienda teutonica si è fissata un obiettivo ben preciso: una nuova infrastruttura di ultima generazione dovrà essere realizzata in Cina, in Europa e in Nord America. Ovviamente non ci sarà problema per accogliere anche le altre auto elettriche, sebbene le colonnine saranno marchiate Mercedes.

Per riuscire a portare a termine il suo progetto negli Stati Uniti, Mercedes ha scelto l’azienda di Bolzano Alpitronic come partner.

Mercedes e la partnership con Alpitronic per le colonnine Hypercharger 400

È arrivato un nuovo accordo che coinvolge Mercedes ed Alpitronic per la realizzazione di colonnine Hypercharger 400 negli USA. Queste potranno infatti ricaricare veicoli fino alla potenza di 400 kW. Tutto avrà luogo a partire dal terzo trimestre di quest’anno.

Queste sono le parole rilasciate dal presidente e CEO di Mercedes Benz High Power Charging, Andrew Cornelia:

“Siamo fieri di collaborare con Alpitronic, un’azienda che ha sviluppato uno dei prodotti più avanzati del settore, con alcune delle velocità di ricarica più elevate sul mercato. Alpitronic è anche fortemente dedicata a investire nella forza lavoro americana e a promuovere il settore dell’energia pulita“.

Non hanno tardato ad arrivare anche le parole di Mike Doucleff, CEO di Alpitronic divisione Americas:

“La collaborazione con Mercedes è una scelta naturale, dato che entrambe le nostre aziende rappresentano qualità, affidabilità e design eccellente. Mercedes è un punto di riferimento per lusso e prestazioni, mentre Alpitronic offre soluzioni di ricarica di alta qualità per veicoli elettrici. Dopo il successo della nostra partnership in Europa, siamo entusiasti di espandere questa collaborazione nel mercato americano, offrendo un’esperienza cliente comparabile negli Stati Uniti“.