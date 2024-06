Mercedes annuncia la partnership con Alpitronic

Mercedes-Benz ha annunciato un importante passo avanti nel suo piano di espansione della rete di ricarica rapida per veicoli elettrici negli Stati Uniti. La famosa casa automobilistica ha stretto appunto un’ importante collaborazione con Alpitronic. Un’ azienda italiana specializzata nello sviluppo di stazioni di ricarica ad alta potenza. Grazie a questa partnership Mercedes installerà le avanzate colonnine Hypercharger 400 presso i suoi hub di ricarica. I nuovi punti di ricarica dispongono di una tecnologia che consente una potenza fino a 400kW e saranno operativi a partire dal terzo trimestre del 2024.

Alpitronic e Mercedes: una partnership strategica per l’elettrificazione dell’America

L’accordo prevede che le stazioni di ricarica utilizzino sia il connettore CCS che quello NACS. Così da renderle accessibili a tutte le auto elettriche presenti sul mercato. La decisione di Mercedes di scegliere Alpitronic come partner riflette il suo impegno verso l’innovazione e la sostenibilità. Andrew Cornelia, Presidente e CEO di Mercedes-Benz High-Power Charging, ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione. Elogiando Alpitronic per la qualità e l’affidabilità dei suoi prodotti. Nonché per l’impegno nel supportare l’occupazione locale e l’energia pulita negli Stati Uniti.

La società italiana con sede a Bolzano e già attiva sul mercato americano dal 2023. Essa ha visto l’ accordo con Mercedes come un’opportunità per ampliare ulteriormente la sua presenza negli USA. Mike Doucleff, CEO di AlpitronicAmericas, ha esaltato la sinergia tra le due aziende, entrambe riconosciute per l’eccellenza e l’innovazione nei rispettivi settori.

Questo accordo mira a migliorare l’accessibilità e l’efficienza della ricarica rapida per i clienti Mercedes. Ma rappresenta anche un passo avanti verso una mobilità più sostenibile e accessibile per tutti. Con la produzione delle colonnine Hypercharger 400 avvenuta nello stabilimento nel Wisconsin, le due realtà internazionali stanno preparando il terreno per una rete di ricarica che supporti la crescente domanda di veicoli elettrici in America. Mantenendo, al contempo, alti standard di qualità e prestazioni.