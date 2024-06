Fiat di recente ha annunciato piani ambiziosi per l’espansione della propria linea di veicoli. Così facendo sta cercando di puntare a introdurre sul mercato una serie di modelli economici basati sulla piattaforma Smart Car di Stellantis. Questa mossa strategica segue il recente successo della Grande Panda, con l’obiettivo di ampliare l’offerta di veicoli elettrici e ibridi nei prossimi anni. Mantenendo al contempo il carattere distintivo dell’azienda. Ovvero auto che sono non solo convenienti, ma anche esteticamente gradevoli e divertenti da guidare.

Fiat: caratteristiche tecniche, impatti economici e ambientali

Il CEO Olivier François ha sottolineato l’importanza di questa nuova fase. La quale vedrà Fiat sviluppare modelli “su base Panda”. Tra cui un SUV di dimensioni maggiori che potrebbe ospitare fino a 7 posti, ispirandosi al design della C3 Aircross e dell’Opel Frontera. Il nuovo veicolo potrebbe risvegliare la nostalgia per il famoso modello Multipla, con la possibilità di configurazioni a due o tre file di sedili. Anche se non è ancora certo quale sarà il suo nome definitivo.

In più l’ azienda, ha confermato l’intenzione di lanciare una seconda auto, di cui al momento si conosce poco. Essa però potrebbe includere caratteristiche innovative già presentate nel concept della Fastback dello scorso febbraio. Entrambi i modelli saranno distribuiti in Europa, con un’attenzione particolare anche al mercato sudamericano. La scelta della piattaforma Smart Car si basa sulla sua capacità di offrire un’autonomia fino a 400 km. Oltre a ridurre la complessità e i costi di produzione rispetto ad altre piattaforme come l’e-CMP. Supportando anche versioni ibride laddove richiesto dal mercato.

Questa nuova strategia di Fiat mira a rafforzare la propria posizione nel segmento delle auto economiche. Promette però anche impatti positivi sull’ambiente e sull’economia. L’approccio orientato verso veicoli elettrici e ibridi rappresenta un passo molto importante verso la riduzione delle emissioni di carbonio.

Tale impegno a lungo termine verso la mobilità sostenibile soddisfa di gran lunga le normative europee sempre più rigorose. Ma pone anche Fiat come leader innovativo nel mercato globale automobilistico.